? Martissant, une seconde vaut une ?ternit? de nostalgie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il est 8 heures. Le soleil illumine l’horizon. ? Portail L?og?ne, des gens d?ambulent. La circulation est dense. Le bruit des klaxons r?sonne haut et fort. En attendant l’arriv?e des passagers, quelques chauffeurs discutent. De temps en temps, leurs rires fusent aux quatre vents. En ?coutant ces rires, je me dis, quoiqu’au fond du trou, nous gardons notre sens de l’humour.

Portail L?og?ne, ce vendredi, est un v?ritable lieu de rencontre et de vente. Une mar?e humaine. Mon ami H et moi, nous allons ? Petit-Go?ve pour rencontrer quelques ?l?ves ? qui nous comptons parler de curiosit?, de l’importance de la lecture comme moyen de r?ver, de cr?er et d’imaginer le monde.

De Delmas ? Portail L?og?ne, nous nous interrogeons sur le comportement ? adopter dans le cas o? il y aurait des turbulences sur la route de Martissant. Est-ce que les gangs arm?s ont bloqu? la route ? Pour faire baisser son stress, mon ami H essaie d’?couter un live audio sur Facebook. <

>, a rapport? le journaliste.

Arriv? ? Portail L?og?ne les autobus qui, d’habitude, assurent le transport se font rares. ? peine quelques-uns iront dans le Sud. Les autres attendent des passagers qui iront ? Delmas et ? Petion-Ville. Vers le Sud, c’est l’ins?curit?, la mort. Le trajet vers le Sud est jalonn? d’hommes arm?s pr?ts ? vous loger une balle ? la t?te. Peu importe que vous soyez m?decin, infirmi?re, ?colier, ?tudiant, professeur, madan Sara ou autres, le danger est l?. Vers le Sud la vie humaine n’a pas de valeur. Vers le Sud, l’arbre de la long?vit? peut ?tre d?racin? ? tout moment. Vers le Sud, la mort circule ais?ment, pour un regard, une parole.

Nous prenons un autobus pour Carrefour d’o? nous comptons prendre un autre pour nous rendre dans la r?gion des Palmes. Dans le Pappadap, les passagers esp?rent la compagnie d’autres voyageurs, pour ?tre plus nombreux durant cette travers?e incertaine.

Je m’installe sur le banc, presque ? l’entr?e du bus. <> crie un jeune homme pour interpeller d’autres passagers. Le proc?d? porte ses fruits puisque peu de temps apr?s, l’autobus est rempli. Le chauffeur d?marre dans un silence de cimeti?re, fait de doute, de peur, d’incertitude et d’espoir.

Pr?s du th??tre national, quatre enfants se rendent ? l’?cole. Qu’ils sont beaux dans leur bel uniforme. Une petite fille et trois gar?ons. Que leur r?serve l’avenir ? Je souris en voyant l’espoir dans leur empressement. En face du th??tre national, une vieille dame vend du pate k?de. Pas d’affluence autour de sa table. ? peine quelques acheteurs. La zone a l’aspect du bout du monde. Le danger plane. Dans le bus, le silence est encore plus lourd. Il prend du poids pour repousser le malheur, le malheur qui habite Martissant, repaire de bandits.

Mon regard fouille la rue. <>, m’a confi? une jeune dame, visiblement en col?re. Bien que silencieux, les autres passagers semblaient ?tre de son avis. Ils ne savent pas que moi aussi j’ai peur, que mon coeur battait la chamade, que moi aussi je me sens proche de la mort. Mourir ? cause d’un regard.

Martissant ressemble ? un champ de bataille. Des voitures calcin?es gisent sur la route. Les ?coles sont ferm?es. Que font les ?l?ves en ce moment ?

Des feuilles mortes et des d?tritus encombrent la route. Je vois le sous-commissariat avec sa porte d’entr?e bris?e, ses murs perc?s des trous laiss?s par des projectiles. Dans l’autobus, toujours le silence.

Embouteillage ? Martissant 7. Panique. Les voyageurs grondent le chauffeur. <>, pourquoi le chauffeur qui est devant nous n’avance pas ? Il attend quoi? >>, ajoute une dame, la voix impr?gn?e de tristesse et de peur. << Chof? pou kisa w pa f? yon mann?v pou w ale ? cri? une autre. Mon ami H semble boulevers?. On attend. Nous sommes attentifs. Le v?hicule qui pr?c?de le n?tre bouge enfin. Son arr?t a dur? deux minutes. Deux minutes qui furent une ?ternit?. ? Martissant, deux minutes peuvent valoir une vie. Plus on tergiverse, plus on se met en danger.

Le bus avance. Ma peur augmente en voyant un jeune arm? ? Martissant 23. Je recommence ? respirer normalement ? Fontamara 27.

Le bus avance. Nous sommes arriv?s ? Carrefour. La peur est partie. La parole est de retour. Soir?e po?tique. En amour avec Miles Davis et Chet Baker. Rencontre. Causerie autour de la lecture.

Il faudra quand m?me repartir pour Port-au-Prince samedi matin. Le m?me sc?nario se jouera, cette fois, en sens inverse, mais avec la m?me peur, la m?me incertitude, les m?mes pr?cautions, jusqu’? Portail L?og?ne. Jusqu’? quand ?