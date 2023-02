Marvin Kancel, producteur de contenus humoristiques

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Mamad sur la scène du ciné théâtre de Lamentin avec le Komik Kréyol Show. • MSK

Marvin Kancel est un jeune homme surprenant, divertisseur des réseaux sociaux aux multiples autres talents. Beaucoup le connaissent sous le nom de Mamad, humoriste révélé au grand public par le Komik Kréyol Show.

26 ans, bien dans ses baskets, regard pétillant et

sourire aux lèvres, Marvin Kancel alias Mamad Show est un artiste

attachant. Comédien, animateur, influenceur et entrepreneur, Mamad

se définit avant tout comme un « divertisseur

polyvalent » des réseaux sociaux. Pur produit de la génération

Y (appelée aussi milléniale pour les natifs de 1980 et à 1999),

l’humoriste cumule 30 400 followers sur Instagram contre 4000

abonnés sur You tube et 2000 sur Facebook. Ce jeune homme aux

innombrables caquettes est surtout connu pour ses vidéos postées

sur les réseaux. Mais qui se cache derrière les personnages qu’il

interprète ? « Cela…