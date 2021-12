Mauvais traitements aux migrants ha?tiens ? Del Rio, une action en justice intent?e contre le gouvernement am?ricain

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

All?guant des violences physiques, de la discrimination raciale, le refus de fournir des produits de premi?re n?cessit? et des traitements m?dicaux, ainsi que l’absence totale de traitement des demandes d’asile, Haitian Bridge Alliance, 11 demandeurs d’asile ha?tiens, Justice Action Center et Innovation Law Lab ont intent? aujourd’hui une action en justice contre l’administration Biden, a r?v?l? un communiqu? obtenu par le journal Le Nouvelliste, mercredi 22 d?cembre 2021.

Le recours collectif f?d?ral all?gue que le gouvernement am?ricain a viol? les droits statutaires et constitutionnels des demandeurs d’asile ha?tiens lorsqu’ils ont ?t? d?tenus dans un campement ? Del Rio, au Texas, ? la mi-septembre 2021, selon ce communiqu?.

Les plaignants, selon ce communiqu?, cherchent non seulement ? demander des comptes pour les abus racistes du gouvernement ? Del Rio, mais aussi le retour des milliers d’Ha?tiens expuls?s par l’administration Biden du campement de Del Rio depuis septembre, afin qu’ils puissent poursuivre leurs demandes d’asile aux ?tats-Unis.

L’action en justice souligne ?galement le caract?re ill?gal de la politique du Titre 42, invoqu?e par l’administration Trump et adopt?e par le pr?sident Biden qui utilise la pand?mie de Covid-19 comme pr?texte pour fermer la fronti?re aux demandeurs d’asile, a indiqu? ce communiqu?.

<>, a d?clar? Guerline Jozef, cofondatrice et directrice ex?cutive de Haitian Bridge Alliance, cit?e dans ce communiqu?.

<>

Parmi les plaignants dans le proc?s figure Mirard Joseph. Joseph avait travers? le Rio Grande pour apporter de la nourriture ? sa famille qui n’avait pas mang? depuis des jours. Joseph et sa famille avaient fait le difficile voyage du Chili aux ?tats-Unis pour trouver la s?curit? apr?s avoir fui la menace de violence en Ha?ti. Lui et plusieurs autres plaignants ont racont? les traitements horribles qu’ils ont subis dans les campements et dans les centres dans lesquels ils ont ?t? d?tenus avant d’?tre expuls?s des ?tats-Unis ou retourn?s au Mexique, lit-on dans ce communiqu?. <>, a-t-il d?clar?.

<>, a d?clar? le plaignant “Paul Doe”. <>

<>, a d?clar? Karen Tumlin, fondatrice et directrice de Justice Action Center, selon ce communiqu?. <>

En d?pit d’un d?bat tant attendu sur le racisme institutionnel dans la soci?t? en g?n?ral, le racisme anti-Noir et le racisme dans le syst?me d’immigration ne sont pas suffisamment abord?s. Cela change lentement : des tribunaux f?d?raux de premi?re instance ont r?cemment reconnu l’intention discriminatoire derri?re certaines des pierres angulaires de la loi am?ricaine sur l’immigration.

L’histoire des ?tats-Unis avec Ha?ti est ?galement mal comprise. Le sentiment anti-ha?tien du gouvernement f?d?ral s’est manifest? aussi r?cemment qu’en 1990, lorsque celui-ci a recommand? d’interdire aux Ha?tiens de donner du sang. En 2018, Donald Trump, alors pr?sident, a qualifi? Ha?ti et d’autres pays de <>. Aujourd’hui, les immigrants noirs repr?sentent un nombre disproportionn? parmi les personnes expuls?es, peut-on lire dans ce communiqu?.

<>, a d?clar? Tess Hellgren, directrice juridique adjointe d’Innovation Law Lab. <>

Les avocats participant ? l’affaire sont : Nicole Phillips de Haitian Bridge Alliance, Jane Bentrott, Daniel Tully, Karen Tumlin, Esther Sung, et Lauren Wilfong de Justice Action Center, et Tess Hellgren et Stephen Manning de Innovation Law Lab, selon le communiqu?.