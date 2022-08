M?dia alternatif exige la lib?ration du journaliste Edner Fils D?cime, enlev? depuis 3 semaines

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le journaliste d’AlterPresse et AlterRadio du groupe M?diaalternatif Edner Fils D?cime est toujours entre les mains de ses ravisseurs, trois semaines apr?s avoir ?t? enlev? en compagnie de plusieurs autres personnes ? Delmas. Le m?dia pour lequel il travaille, AlterPresse/AlterRadio, a lanc? une campagne sur les r?seaux sociaux pour exiger sa lib?ration. Dans un article publi? le 31 juillet, au quinzi?me jour de sa captivit?, AlterPresse a d?nonc? le silence et l’inaction des autorit?s.

