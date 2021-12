Me Claudie Marsan honoree par la CNMP

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Avocate au barreau de Port-au-Prince, madame Claudie Marsan a consacre une partie de sa vie a reflechir sur le systeme de passation des marches publics dans le pays. De 2013 a date, elle a deja publie quatre ouvrages en reference a ce champ d’activites. Le Manuel de procedures de passation des marches publics (2013), l’Essentiel sur le droit des marches publics en Haiti (2018), le Guide anticorruption (2020) et la deuxieme edition du Manuel de procedures de passation des marches publics publie en juillet 2021 sont des oeuvres qui temoignent l’engagement de la formatrice dans la promotion et la vulgarisation des connaissances sur les marches publics dans le pays.

Madame Marsan se fait ainsi un nom dans ce domaine. Difficile de penser marches publics sans penser a son apport, sans penser a ses oeuvres. Depuis 1995, elle s’attele a demystifier les marches publics en Haiti. En plus de ses ecrits, l’avocate dispense de multiples formations a l’attention des cadres de l’Administration publique, des techniciens de la Cour superieur des Comptes et du Contentieux administratif (CSCCA), de nombreux etudiants d’Universites publiques et prives dont la Faculte de Droit et des Sciences Economiques (FDSE) de l’Universite d’Etat d’Haiti et de la population en generale via des emissions radiophoniques et televisees.

En collaboration avec le Group Croissance madame Marsan a partage ses connaissances avec des responsables d’Universites publiques regionales et de mairies, des entrepreneurs affilies a plusieurs chambres de commerce et autres organisations a travers le pays. <>, a explique l’illustre avocate.

Consacrant sa vie, depuis un certain temps a l’education des enfants, madame Marsan espere que la societe soit plus impliquee dans ce domaine. Aussi, se rejouit-elle que les instantes gouvernementales parviennent a l’honorer pour son travail. << C'est avec grand plaisir que j'ai recu des mains du Premier Ministre cette Plaque d'Honneur et Merite decernee par la Commission Nationale des Marches Publics (CNMP), explique-t-elle ajoutant que cette haute distinction la conforte dans la voie qu'elle a choisie et la confere encore plus de courage pour continuer dans la vulgarisation des procedures de passation des marches publics.

Parallelement plusieurs autres plaques d’honneur ont ete decernees et des prix octroyes. Tout comme madame Marsan, le Docteur Frederic Gerlald CHERY a ete honore pour son engagement pour le respect des normes et des procedures dans la passation des marches publics. La Commission nationale de passation des marches publics a egalement octroye des prix aux trois laureats de la deuxieme edition du prix Joseph Francois Robert Marcello, un concours de textes realise sur le theme :””Les marches publics, un outil efficace pour l’implementation des politiques publiques””.

Deux instances travaillant dans le domaine des marches publics, la Commission ministerielle des marches publics du ministere de l’Economie et des Finances et la Commission specialisee des marches publics de la PNH ont egalement ete distinguees sans oublier plusieurs cadres, techniciens et membres du personnel de soutien de cette institution qui se sont vu octroye le prix Jean-Baptiste Hulzer ADOLPHE, prix recompensant les meilleurs employes de l’annee au sein de la CNMP.