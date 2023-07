Me Edler Guillaume présente le bilan de son premier mois à la tête du Parquet près le TPI de Port-au-Prince

​

​

68 personnes libérées, 9 autres condamnées, 51 personnes jugées: bilan des audiences correctionnelles depuis l’arrivée de Me Edler Guillaume à la tête du Parquet près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.

Le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Me Edler Guillaume, a communiqué ce lundi 3 juillet 2023 le bilan de ses principales réalisations depuis son arrivée à la tête de cette institution. La reprise des audiences correctionnelles figure parmi les actions phares du chef du parquet selon un rapport consulté par Juno7.

Aussi, depuis la reprise de ces audiences, 24 sièges correctionnels ont été réalisés, 48 dossiers ont été entendus, 51 personnes ont été jugées, 68 ont été libérées dont 42 dans les audiences correctionnelles et 16 au cours des visites réalisées dans les Commissariats tandis que 9 personnes ont été condamnées, selon les données communiquées par le Parquetier.

Toujours dans le cadre des audiences correctionnelles, 26 sièges en matière civile ont été réalisés, 67 dossiers ont été classés sans suite, 56 réquisitoires d’informer ont été rendus, 11 actes d’accusation ont été rédigés alors que 27 dossiers sont envoyés au correctionnel.

Depuis son arrivée à la tête du Parquet de Port-au-Prince, Me Edler Guillaume informe avoir également réalisé des visites dans des Commissariats et Sous-Commissariats, mais aussi à la prison civile de Port-au-Prince, au CERMICOL et à la prison civile des femmes. Outre la reprise de la permanence du Parquet, le chef du Parquet souligne avoir également créé une commission en vue de reconstituer les dossiers vandalisés au bicentenaire.

Le nettoyage de la prison civile de Port-au-Prince, l’aménagement du bureau du Commissaire du Gouvernement et de son Secrétariat, le renforcement de la sécurité du Parquet, sont entre autres initiatives prises par le chef du parquet.

Le travail de Me Edler Guillaume à la tête du Parquet de Port-au-Prince a déjà été salué par l’Expert indépendant des droits de l’homme en Haïti, William O’Neill. “J’ai noté les avancées rapides déjà obtenues par le nouveau Commissaire du gouvernement de Port-au-Prince qui a suivi de près de nombreux dossiers et qui s’est engagé personnellement à rendre des comptes périodiquement sur les progrès réalisés”, avait-il déclaré lors d’une conférence de presse tenue à Port-au-Prince le 28 juin 2023.

Me Edler Guillaume a pris ses fonctions en tant que Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince le 29 mai dernier en remplacement de Me Jacques Lafontant. Ce dernier fait partie d’une liste de 30 magistrats assis et debout non certifiés à l’issue des opérations de certification des magistrats dans le système judiciaire haïtien.

En savoir plus:

