Me Gédéon Jean: “la position de María Isabel Salvador optant pour la tenue des élections est tout à fait correcte

Le Directeur Exécutif du Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme, Me Gédéon Jean salue la position de María Isabel Salvador optant pour la tenue des élections dans le pays.

Le Groupe de Personnalités Éminentes de la CARICOM poursuit les rencontres avec les parties prenantes haïtiennes en vue de trouver une solution à la crise multiforme qui prévaut en Haïti depuis des mois. Ce lundi 13 novembre 2023, le GPE a rencontré des acteurs de la société civile haïtienne, et parmi ces acteurs, figurait le Directeur Exécutif du Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CARDH), Me Gédéon Jean.

Dans une entrevue accordée à Juno7, le défenseur des Droits Humains souligne avoir fait des propositions au Groupe de Personnalités Éminentes de la CARICOM en vue de trouver une solution à la crise. Parmi ces propositions, Me Gédéon Jean a souligné qu’il faut y avoir un consensus minimal entre les acteurs; créer des conditions favorables pour la tenue des élections; élargir le Haut Conseil de Transition qui aura à diriger le Pouvoir Exécutif; faciliter la mise en place d’un Conseil Électoral Provisoire, entre autres.

“Depuis des années, Haïti a fait le choix de la démocratie et tous les démocrates doivent choisir la voie des élections” a déclaré Me Gédéon Jean en soulignant qu’il est tout à fait d’accord avec la position de la cheffe du Bureau Intégré des Nations-Unies en Haïti, María Isabel Salvador qui avait souligné qu’on ne peut sortir d’une transition par une nouvelle transition.

Maitre Gédéon Jean précise qu’il est toujours disponible pour rencontrer les acteurs de la CARICOM. “Le plus important pour moi, ce n’est pas d’être gratifié d’un poste au plus niveau de l’État mais c’est de voir que la population haïtienne ne soufffre plus de cette situation de crise multiforme qui devient plus alarmante après l’assassinat du Président Jovenel Moïse” a-t-il conclut.

Il faut rappeler que sur son compte X, le secrétaire adjoint aux affaires de l’hémisphère occidental, Brian A. Nichols avait informé que les Etats-Unis saluent la venue du Groupe de Personnalités Éminentes de la CARICOM en Haïti en vue de faciliter un compromis afin que les acteurs puissent parvenir à un consensus sur le partage du pouvoir, la gouvernance inclusive et des élections crédibles en précisant que les Etats-Unis exhortent toutes les parties prenantes haïtiennes à saisir cette opportunité en vue de rétablir l’ordre démocratique.

