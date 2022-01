Me Jacques Letang laur?at du prix franco-allemand des droits de l’homme

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Me Jacques Letang, pr?sident de la F?d?ration des barreaux et responsable du Bureau des droits humains en Ha?ti, est le laur?at du prix franco-allemand des droits de l’homme. La c?r?monie de remise de prix s’est tenue, le samedi 22 janvier en la r?sidence de l’ambassadeur de France en Ha?ti, ? Bourdon. Le prix franco-allemand des droits de l’Homme et de l’?tat de droit, institu? en 2016, honore chaque ann?e des d?fenseurs des droits de l’Homme ? travers le monde, des avocats et des journalistes qui militent en faveur de la v?rit?. Les ambassadeurs de France, d’Allemagne, d’Espagne, de l’Union europ?enne, le protecteur du citoyen, Renand H?douville, la pr?sidente de la Fokal, Michelle D. Pierre Louis, etc. ont tous pris part ? la c?r?monie de remise de prix.

Les ambassadeurs de France et de l’Allemagne ont tenu ? expliquer le bien fond? de ce prix. Pour Jens Peter Voss, il s’agit d’un hommage ? ceux qui, chaque jour, consacrent leur force et leur ?nergie ? lutter pour les droits de l’homme, ? d?noncer les violations du droit, quitte ? mettre en p?ril leur vie. La France et l’Allemagne ont cr?? en 2016 le Prix franco-allemand des droits de l’homme attribu? chaque 10 d?cembre, la Journ?e internationale des droits de l’homme >>, a-t-il pr?cis?.

<>, a pour sa part clarifi? l’ambassadeur de France Fabrice Mauries.

Les deux diplomates ont salu? l’engagement de Jacques Letang dans la lutte pour le respect des droits humains. L’ambassadeur de l’Allemagne Jens Peter Voss a soulign? que Me Letang m?ne un combat sans rel?che pour la justice et l’?tat de droit et ainsi pour la d?fense des droits de l’homme. <>, a indiqu? le diplomate.

Pour sa part, l’ambassadeur de France Fabrice Mauries a r?v?l? que la candidature de Jacques Letang pour ce prix a ?t? propos?e avec enthousiasme par les deux ambassades aux minist?res des Affaires ?trang?res des deux pays. Il consid?re Jacques Letang comme l’un des juristes les plus ?m?rites d’Ha?ti. <>, a d?clar? Fabrice Mauries ? l’intention de Jacques Letang.

Dans ses propos de circonstance, le laur?at a remerci? les ambassadeurs des deux pays. Pour lui, c’est tr?s important d’?tre distingu? par deux nations qui portent une longue histoire aux c?t?s des droits humains. <>, a-t-il d?clar?.

Me Jacques Letang a retourn? l’ascenseur au Bureau des droits humains et la F?d?ration des barreaux d’Ha?ti, deux institutions au sein desquelles il a fait ses armes. <>, a fait savoir Me Letang.

Le samedi 22 janvier, la France et l’Allemagne comm?moraient ?galement la journ?e de l’amiti? franco-allemande. Le 22 janvier 1963 un trait? a ?t? sign? entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Il s’agit du trait? de l’Elys?e. Les ambassadeurs fran?ais et allemand ont insist? sur l’importance de cette date dans la relation entre les deux pays.