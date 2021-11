Me Josue Pierre-Louis nouveau secretaire general de la Presidence

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Alors que l’installation de Me Josue Pierre-Louis devait avoir lieu a 4h p.m. ce jeudi 25 novembre, les agents de l’Unite de securite generale du Palais national (USGPN) ont bloque l’acces aux officiels pendant pres de deux heures. Ces policiers affectes a la securite du Palais obeissaient a un ordre venant du secretaire general sortant de la presidence, Lyonel Valbrun, qui a qualifie d’illegale sa revocation par le Premier ministre Ariel Henry.

Apres plus de deux heures de grande confusion autour du Palais national, les agents de l’USGPN ont finalement enleve les barrages eriges a l’entree principale du Palais pour permettre l’installation de Josue Pierre-Louis.

Le ministre de la Justice et de la Securite publique, Me Berto Dorce, qui a procede a l’installation de Me Josue Pierre-Louis comme secretaire general de la Presidence, a declare au nom du Premier ministre que Me Pierre-Louis avait la confiance d’Ariel Henry, tout en soulignant les inconvenients qui ont precede la ceremonie d’installation. <>, a-t-il dit, en s’adressant au nouveau secretaire general du Palais national.

Me Josue Pierre-Louis a, de son cote, dans son discours d’installation, declare: <>

Comme pour montrer qu’il n’a aucune rancune envers son predecesseur Lyonel Valbrun qui a failli saboter son installation, le nouveau secretaire general de la Presidence a dit vouloir beneficier <> dans l’accomplissement de sa mission.

Alors qu’il n’y a pas de president de la Republique au Palais national depuis le 7 juillet 2021, date de l’assassinat de Jovenel Moise en sa residence privee, le Premier ministre a nomme Me Josue Pierre-Louis secretaire general de la Presidence. Avec cette nomination, Ariel Henry s’est debarrasse de l’un des derniers proches collaborateurs du feu president Moise, Lyonel Valbrun.

Me Josue Pierre-Louis est a la fois secretaire general du Conseil des ministres et secretaire general de la Presidence.