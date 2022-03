Melchie Dumornay dit etre ” honoree pour le trophee de meilleur talent du football feminin” decerne par Goal.com

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce n’est un secret de polichinelle, le nom de Melchie Daelle Dumornay, appelee affectueusement Corventina ” Ballon d’Or 2018 (U17) et SOULIER D’OR 2020 (U20) CONCACAF, resonne tres fort dans le monde entier. Qui a oublie ses prestations de haute voltige lors de la Coupe du Monde feminine de la FIFA, France 2018 et le stage qu’elle a effectue au sein de la meilleure equipe de football feminin du monde, l’Olympique Lyonnais ? La native de Mirebalais, talent inne et pur produit du Centre de Formation Camp Nous de la Croix-des-Bouquets, ne cesse de taper dans l’oeil des observateurs et d’attirer la convoitise des experts du football mondial.

Apres avoir acquis sa majorite (18 ans), Corventina qui avait fait les beaux jours de l’AS Tigresses en championnat national (D1), club mythique du football feminin haitien, a pris la direction de l’hexagone ou elle a signe en faveur du Stade de Reims qui evolue en D1 Arkema, l’elite du football feminin francais. Au moment ou elle est arrivee, son nouveau club occupait la derniere place du classement (1 nul et 4 defaites). Pour sa grande premiere dans la D1 Arkema, elle a debute la rencontre sur le banc des remplacantes face a GPSO FF Issy de ses compatriotes Batcheba Louis et Roselord Borgella. Mi-temps (1-1). Entree en jeu a la 46e, elle a delivre deux caviars permettant a ses coequipieres de marquer a deux reprises et faire gagner les siennes (3-1). Une prestation hallucinante qui a fait rever et jaser les fans, sympathisants et les fins connaisseurs du football.



Titulaire pour son deuxieme match avec le Stade de Reims, Corventina a sorti une prestation XXL, inscrivant au passage deux buts, delivrant une passe decisive et etant impliquee sur quatre des cinq buts de son equipe, victorieuse des Girondins de Bordeaux (5-2). En decembre 2021, le Stade de Reims etait passe de la derniere place a la 6e, et ce grace au talent monstrueux de ce pur produit Haitien, Melchie Daelle Dumornay.

Entre-temps les prestations sublimes de Corventina ne sont pas passees inapercu aux yeux des confreres du journal Goal.com qui la suivent de tres pres, au point de passer en revue tout ce que fait l’etoile brillante du football feminin haitien. C’est a juste titre qu’il a octroye le trophee recompensant la joueuse la plus talentueuse du monde entier dans la categorie des moins de 20 ans a Melchie Daelle Dumornay.

En reaction a cette distinction, la native de Mirebalais dit etre honoree et va continuer de travailler pour tout donner pour son equipe.

” Je me sens honoree d’avoir remporte le prix #NXGN. Merci a Dieu, a GOAL et a toutes les personnes qui m’ont aide sur et en dehors du terrain pour en arriver la et aussi aux fans. Ce trophee est un booster. Je vais continuer a tout donner “, a declare la joueuse des moins de 20 ans la plus talentueuse du monde, selon le tres serieux journal Goal.com.

Contrariee par une blessure qui l’a ecartee des terrains depuis tantot un mois, Corventina avait brille par son absence lors du championnat CONCACAF feminin, qualificatif a la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zelande 2023, aux Jeux olympiques de Paris 2024 et a la Gold Cup 2023. Au sein du Stade de Reims, elle n’a pas ete, pour les memes raisons, convoquee pour affronter l’equipe de Paris FC en D1 Arkema.

Pour certains observateurs, Melchie Daelle Dumornay, si l’on tient compte de son talent inne, n’a encore rien prouve en France. Il faut etre patient avec elle et l’accompagner jusqu’a qu’elle atteigne le plus haut niveau du football mondial feminin.

En course pour la qualification a la Coupe du Monde 2023, Haiti aura a affronter les 9 et 12 avril, les Iles Vierges americaines en deplacement avant de recevoir Cuba en Republique dominicaine. Tous les yeux sont rives deja sur Melchie Daelle Dumornay, absente lors des deux premieres rencontres. Boostee par le trophee de ” meilleur talent du football feminin mondial des moins de 20 ans” Corventina, sans l’ombre d’un doute, sera un atout majeur des Grenadieres qui n’ont qu’un objectif celui de jouer la phase finale de la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zelande.