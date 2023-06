Melchie Dumornay fait ses adieux au Stade de Reims

​

Melchie Daelle Dumornay fait ses adieux au Stade de Reims et remercie ses anciennes coéquipières.

Transférée à L’Olympique Lyonnais où elle évoluera la saison prochaine, Melchie Daelle Dumornay vient de faire ses adieux au Stade de Reims, un club dans lequel elle a été impressionnante cette saison. La native de Mirebalais a rappelé les bons moments passés dans cette formation française et a remercié les dirigeants et ses coéquipières.

“Le temps est venu pour moi de partir, pour une aventure beaucoup plus grandiose. Je suis fière de tout ce que j’ai pu accomplir sous les couleurs du SDR. Merci aux dirigeants, aux coachs, à mes coéquipières, aux fans et à tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à mon passage à Reims”, a écrit la footballeuse sur ses pages sur les réseaux sociaux.

La joueuse haïtienne est revenue sur ses moments passés pendant deux ans au sein du club. “J’ai été gâtée par l’accueil, l’ambiance dans le vestiaire, le savoir-vivre de mes coéquipières, le travail du staff technique, l’entraînement de chaque jour et aussi, les encouragements des fans”, a-t-elle rappelé.

Toutefois, elle a aussi souligné que l’équipe avait connu des bons et mauvais moments. “Ce qui faisait notre force, c’était la mentalité de ne rien lâcher et ça n’a pas de prix. Je suis venue, j’ai appris, j’ai grandi et j’ai conquis”, a-t-elle ajouté.

La grenadière à la fin de son message a exprimé sa gratitude envers son (ancienne) équipe qui l’a aidée à gravir des échelons jusqu’à aboutir à Lyon où les exigences seront plus élevées et les espérances du titre seront plus probables. “Sache que je porterai toujours le Stade de Reims dans mon coeur et à très vite pour des retrouvailles sur les terrains. Allez Reims”, a-t-elle conclu.

