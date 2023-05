Melchie Dumornay nominée dans deux catégories des trophées UNFP

​

Melchie Daelle Dumornay est nominée dans deux catégories des trophées UNFP.

La 31ème cérémonie des trophées de l’ Union Nationale des Footballeurs Professionnels ( UNFP) sera organisée le 28 mai pour récompenser les talents qui évoluent dans le football français au niveau de la catégorie masculine et féminine. Melchie Daelle Dumornay, notre grenadière qui joue au sein du Stade de Reims a été nominée dans les catégories de meilleur Espoir féminin et meilleure joueuse de la saison.

“Le talent de l’actuelle joueuse de Stade de Reims n’est plus à démontrer et les nombreuses nominations et distinctions qu’elle dispose, prouvent sa constante régularité; son transfert à partir du 30 juin dans l’une des meilleures équipes féminines mondiales, Olympique Lyonnais, constitue une sorte de consécration pour cette pépite formée et révélée en Haïti”, a écrit la fédération haïtienne de football sur ses pages sur les réseaux sociaux afin de montrer le talent de la jeune pépite native de Mirebalais.

Pour le trophée de la meilleure joueuse de la saison en France, la grenadière est en concurrence avec Cascarino (Olympique Lyonnais), Diani (PSG), Geyoro (PSG) et Kouassi (FC Fleury). Tandis que pour le trophée du meilleur Espoir féminin, elle est concurrencée par Becho (Olympique Lyonnais), Fazer (PSG), Fontaine (FC Fleury) et Sombath (Olympique Lyonnais).

Rappelons que dernièrement, Melchie Daelle Dumornay surnommée Corventina a remporté le trophée de la révélation de la saison en D1 Arkema et a intégré le onze type du championnat français.

Durant cette soirée, l’UNFP distinguera la meilleure joueuse de la saison, le meilleur Espoir féminin, la meilleure gardienne, le meilleur joueur en Ligue 2, le meilleur entraîneur en Ligue 2, le meilleur attaquant en Ligue 2, le meilleur entraîneur en Ligue 1, le meilleur gardien en Ligue 1, le meilleur Espoir en Ligue 1, le meilleur joueur en Ligue 1, le meilleur joueur français à l’étranger et le joueur citoyen qui est un prix récompensant le footballeur qui a un impact en dehors des terrains par ses actions humanitaires.

