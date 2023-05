Melchie Dumornay remporte le trophée de la révélation de la saison 2022-2023 en France

​

​

D1 Arkema: Melchie Daelle Dumornay remporte le trophée de la révélation de la saison 2022-2023 en France

Notre pépite haïtienne, Melchie Daelle Dumornay dite Corventina, native de Mirebalais, a remporté le trophée de la révélation de la saison 2022-2023 du championnat de France de la première division féminine. La grenadière a reçu ce prix ce lundi 15 mai 2023 lors de la cérémonie des trophées D1 Arkema récompensant la meilleure joueuse, meilleure gardienne, meilleur (e) entraîneur(e), plus beau but, l’équipe type et la révélation de l’année.

En effet, Corventina est récompensée pour sa superbe saison avec le Stade de Reims où elle a brillé et a fait parler son talent. Ses bonnes performances avec son club actuel et l’équipe haïtienne ont tapé dans les yeux des dirigeants lyonnais qui lui ont fait signer un nouveau contrat. La star haïtienne va évoluer la saison prochaine sous les couleurs de Lyon, une équipe avec beaucoup plus d’ambitions.

Le stade de Reims a profité de l’occasion pour la féliciter pour ce trophée de révélation de l’année. “Révélation de l’année. Félicitations Melchie”, a écrit le Stade de Reims Féminines sur sa page Facebook.

Rappelons que Melchie Dumornay a été l’année dernière dans le Top 100 des meilleures joueuses du journal britannique The Guardian.

Melchie Daelle Dumornay n’a pas cessé de briller cette année. Sa capacité lui a permis de remporter le prix de la meilleure jeune joueuse en juillet 2022 grâce à sa performance exceptionnelle dans la compétition CONCACAF Women Championship 2022.Elle avait remporté le prix de la meilleure jeune joueuse au monde à travers le prix NXGN 2022. Ce prix prestigieux a été décerné le mardi 22 mars 2022 par le populaire site Goal.com. Melchie Dumornay avait devancé l’australienne Mary Fowler, et l’américaine Alexis Misimo respectivement deuxième et troisième.

Dernièrement, elle a signé un partenariat avec la marque aux trois bandes Adidas.Agée de 19 ans, Corventina est originaire de la ville de Mirebalais. Depuis 2021, elle évolue au Stade de Reims en France dans le championnat feminin français surnommé D1 Arkema.

En savoir plus:

