Roland Léonard

On a beau faire, on a beau dire : définitivement la musique, la chanson et le disque sont les meilleurs véhicules et média pour amener la poésie vers le grand public. Cela saute aux yeux. Cette évidence est de plus en plus incontournable, en dépit du caractère grincheux, aristocratique de certains poètes, introvertis, navrés et opposés à ces complaisances envers une audience plus large et populaire.

