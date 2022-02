Merci, Docteur Paul Farmer

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce texte publie le 27 janvier 2020, garde toute son actualite en ce jour du deces du Dr Paul Farmer. Il y etait deja dit comment le Dr Farmer avait beaucoup donne a Haiti et si peu recu en retour de la communaute medicale, des universitaires et des autorites publiques. Le Nouvelliste soutient l’appel pour que l’Hopital Universitaire de Mirebalais porte le nom du Dr Paul Farmer. Le Plateau central et lui, la ou il est tombe en amour pour Haiti et pris femme, continueront ainsi le compagnonnage.

A travers une serie d’articles, Le Nouvelliste rend hommage, dans cette edition, au Dr Paul E. Farmer, le fondateur de Zanmi Lasante et acteur majeur du monde de la sante en Haiti.

Depuis sa residence a Cange, dans le Plateau central, cet anthropologue et medecin, diplome de Duke et de Harvard, marie a une Haitienne, pere de trois enfants, observe et traite Haiti.

Au fil des annees, l’experimente medecin a etendu au monde entier son savoir et partage son experience avec des milliers de praticiens pour changer la medecine pour les plus pauvres.

Le Dr Farmer est le premier professeur <> a l’universite de Harvard, la plus haute distinction de cette prestigieuse universite pour un membre du corps professoral. Il a publie dans les plus importantes revues scientifiques du monde. Dr Farmer est reconnu par ses pairs, et avec 17 livres ou manuels pour la communaute medicale ou scientifique, il partage son amour pour Haiti autant que ses connaissances medicales et anthropologiques.

Paul Farmer, ancien envoye special adjoint de l’ONU pour Haiti apres le seisme du 12 janvier, a ete l’un des premiers, l’un des rares, a avoir plaide en faveur de l’octroi direct de l’aide internationale a l’Etat haitien afin d’accelerer la reconstruction, de renforcer les institutions, de creer des emplois et d’ameliorer les services public. Dans un rapport officiel, publie en juin 2011, il avait souligne : <>. On connait la suite.

Haiti ne lui a jamais rendu d’hommage ni lui a demande de presenter sa vision, de raconter ses experiences, encore moins n’a cherche a s’inspirer de ses travaux.

Comme souvent en Haiti, on laisse passer sans la voir une sommite qui a tant de choses a nous dire, tant de choses a partager avec nous.

Le ministere de la Sante publique et de la Population, les facultes de medecine, les gestionnaires de politiques publiques auraient pourtant interet a l’entendre, lui et d’autres qui sont sur le terrain de nos problemes, pour des partages de solutions.

Aux Centres Geskhio, a Zanmi Lasante, a Medecins sans frontieres (MSF), a la Fondation St-Luc, comme dans les plus anciennes implantations medicales en Haiti, celles qui etaient la avant que le concept d’Organisation non-gouvernementale (ONG) ne prenne naissance. Il y a tant a apprendre qu’il est dommage que nos responsables preferent jouer a l’autruche pour mieux se conforter dans leurs errements.

Pour toutes les vies qu’il a contribue a sauver, pour les souffrances qu’il a permis d’alleger, pour les malades qui ont trouve traitement dans les centres de Zanmi Lasante, pour les milliers de petites mains reunies en organisation efficace qu’il a aide a former et a deployer, pour les milliers de medecins qui apprennent de l’experience haitienne, pour le scientifique et l’humaniste qu’il est, Merci Docteur Farmer !