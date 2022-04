Merci Yanick Etienne pour Miste damou et pour tout le reste

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En Haiti, elle n’a pas participe a beaucoup de concerts et n’a jamais ete une tete d’affiche. Rares sont ceux qui l’ont vue sur scene dans la diaspora. Elle etait pourtant l’une des plus belles voix de la musique haitienne.

Elle est connue pour une seule de ses chansons : Miste damou. Son nom : Yanick Etienne.

Miste damou fait partie de ces chansons qui s’imposent toute seule. La composition est une avalanche de sensualite qui continue de faire les beaux jours des tours de chants de ceux et de celles qui essaient de l’interpreter.

La voix de Yanick Etienne est imperiale sur Miste damou, une composition de son mari Dernst Emile sur des paroles de Fritz <> Leandre, ancien footballeur du Racing Club Haitien et de la selection nationale, qui a laisse beaucoup de textes, inedits jusqu’a aujourd’hui.

Quand Miste damou arrive sur les televisions au debut des annees 90, le pays connait une de ses periodes difficiles. Le clip est diffuse a profusion d’autant qu’il ne charrie rien de politique. Tout au contraire.

Le clip est sobre. Une femme crie son amour. On lui coule du miel sur ses epaules nues. Rien de sexuel, tout en sensualite. La voix et la musique font l’amour et invitent a aimer. C’est le mystere de la passion que devoile le hit.

Celle qui chante se definit elle-meme comme une vocaliste. Elle chante, dit-elle, depuis la classe enfantine 2 chez les soeurs de Mere Louise. Elle a pris des cours de chant aux Etats-Unis ou la petite fille de Cite St-Martin (Delmas 12) a emigre a 10 ans. Elle passe des heures a ecouter les meilleures chanteuses americaines et a s’entrainer a respirer, a placer sa voix, expliquera-t-elle. <>, dit-elle.

Et elle y est parvenue.

Quand sort Miste damou, Yanick Etienne vient de completer la tournee de sa vie avec le groupe britannique Roxy Music et a fait partout a travers le monde le solo de Avalon, chanson pour faire l’amour s’il en existe. Yanick Etienne est au mieux de sa forme et son mari, qui a produit la musique des meilleurs albums du compas dans les beaux jours de Mini Records de Fred Paul, l’encourage a voler de ses propres ailes apres des dizaines d’albums ou elle etait choriste.

C’est d’ailleurs au Power Station, celebre studio d’enregistrement de New York, ou elle prepare la partie vocale d’un disque compas que Bryan Ferry, le chanteur de Roxy Music entend la voix de Yanick Etienne pour la premiere fois. Subjugue, le musicien anglais l’engage pour le background vocal du dernier album du groupe.

Tout se passe bien et meme si Yanick Etienne n’est pas dans le clip officiel — elle est remplacee par une blonde qui fait du lip sync — c’est sa voix qui fait le solo sur la version originale et c’est elle qui fera la tournee mondiale avec Roxy Music en 1988.

Plus de trente ans plus tard, sur la video <>, disponible sur Youtube sur la page de Ralph Conde, la chanteuse en parle avec des etoiles dans les yeux.

Lors de cette interview avec Ralph Conde, Yanick Etienne confesse qu’elle ne savait rien de Roxy Music quand elle a accepte de chanter sur leur album. Tout comme elle ne savait pas que Miste Damou avait eu du succes en Haiti et n’a jamais lu un article sur l’accueil du public. Il faut dire qu’a l’epoque, les reseaux sociaux, Internet et meme l’acces democratise au telephone n’existaient pas.

Yanick Etienne est decedee le mercredi 30 mars des suites d’un cancer fulgurant. Elle nous laisse le travail immense accompli avec son mari l’arrangeur Dernst Emile, les apports de ses deux freres musiciens, la participation de ses deux soeurs background vocalist, une fille musicienne et chanteuse et un fils Dernst Emile II, plus connu sous le nom de D’Mile, producteur, auteur et multi instrumentiste.

D’Mile a deja gagne avec son talent un Oscar en 2021 pour “Fight for You”, la meilleure chanson originale et un Grammy pour “I Can’t Breathe”, chanson de l’annee 2020, apres trois nominations en 2017 et 2019.

La musique continue d’accompagner la famille, la dynastie Etienne-Emile, comme le disait Yanick. Le clip de Miste damou est disponible sur Youtube et sur la page Instagram de @dmile85 on peut voir sa mere Yanick chanter Avalon avec Bryan Ferry.

Merci Madame.