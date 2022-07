Merisena Cadeau : de Cit? Soleil ? l’Olympiade d’?checs en Inde

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Avant d’arriver ? Chinnai, Merisena Cadeau et les autres membres de l’?quipe se sont pr?par?s pendant six jours ? Paris, dans la maison de Tunisie, ? la cit? universitaire internationale, explique Conze Lesly Killick qui continue d’oeuvrer au c?t? de Daniel Tillias ? Sakala, <>. <>, soutient Daniel Tillias.

En novembre 2019, apr?s la mort de Ti Ougan, chef de gang du quartier Boston, des affrontements ont ?clat? ? Cit? Soleil, l’un des plus grands bidonvilles de la r?gion m?tropolitaine de Port-au-Prince. La vie de beaucoup de familles a bascul? ce jour-l?. A <>, un quartier de cit? Lumi?re, non loin d’un canal infest? de moustiques, les six enfants du couple Cadeau vivent le conflit dans une petite pi?ce, leur maison.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.