Messi suspendu pour deux semaines par le PSG après son voyage en Arabie Saoudite

Lionel Messi a été suspendu pour deux semaines par son club après son voyage en Arabie Saoudite.

Le PSG a décidé de sanctionner Lionel Messi à la suite de son récent voyage en Arabie Saoudite. Selon le média français RMC Sport, le club parisien a suspendu son attaquant pour deux semaines avec effet immédiat. Le champion du monde argentin a effectué lundi 1er mai un voyage en terre saoudienne sans l’autorisation du club, d’après les dernières informations.

“Selon nos informations, le PSG a pris ce mardi soir la décision de suspendre Lionel Messi pour deux semaines avec effet immédiat, pour sa virée en Arabie saoudite. Tout a été envisagé par le club pour ce qui est qualifié en interne d’une sérieuse erreur”, a écrit RMC Sport sur son site internet.

Le média français a aussi souligné que le club de la capitale a pris cette décision à la suite d’ “un manquement/absence d’un employé sans aucune autorisation”, tout en indiquant que le PSG ne fera aucun commentaire à ce sujet.

A la suite de cette décision, le septuple ballon d’or ratera les deux prochaines rencontres de son équipe face à Troyes dimanche prochain et Ajaccio le 13 mai.

Le journaliste français Jérôme Rothen, très connu en France, n’a pas mâché ses mots pour critiquer ce mardi le buteur argentin lors de son émission Rothen s’enflamme. “Ça fait encore une fois froid dans le dos d’entendre ça, et ça me dérange d’autant plus vu ce que je pense des années de Léo Messi au PSG, du pourquoi de sa venue, explique-t-il. C’est juste une question financière. C’était le seul club capable de lui donner ce qu’il voulait. Le seul. Même là, il voudrait revenir à Barcelone mais Barcelone ne peut pas, donc il fait des pieds et des mains pour essayer de prolonger, essayer de gratter encore plus les Qataris… Mais maintenant, ciao ! Au revoir ! Bye bye ! Ça suffit.”

Lionel Messi s’est rendu lundi 1er mai en Arabie Saoudite, pays où évolue le buteur portugais Cristiano Ronaldo. L’international argentin selon les médias étrangers n’avait pas fait ce voyage pour signer un nouveau contrat avec un club saoudien mais plutôt c’est une visite d’affaires au cours de laquelle il a signé un contrat avec “Visit Saudi”, une institution chargée de faire la promotion du pays.

