Meurtre d’un agent de sécurité de l’Autorité Aéroportuaire Nationale à Delmas 75

Le 21 mars 2023, un drame s’est produit à Delmas 75 aux environs de 21h00. Monsieur Jeannée Castel, employé de l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN), affecté également à la sécurité rapprochée du Directeur Général, a été tué par balles. Né le 23 juin 1984, M. Castel était marié et père d’une petite fille.

Engagé à l’AAN depuis le 17 janvier 2022, il était considéré comme un employé modèle et discipliné. Sa disparition tragique laisse un grand vide au sein de l’institution et plonge ses collègues dans l’effroi.

La Direction générale de l’Autorité Aéroportuaire Nationale a exprimé sa consternation face à cette triste nouvelle et condamne avec véhémence ce crime odieux. Cet acte barbare s’ajoute à une longue liste d’actes indignes qui salissent l’image de notre société, endeuillent les familles haïtiennes et installent le désespoir et la peur dans les foyers.

L’assassinat brutal de Monsieur Jeannée Castel scandalise et choque les cadres et employés de l’AAN, provoquant une profonde émotion et une tristesse indescriptible au sein de l’institution.

Une tragédie de plus qui secoue la communauté et met en lumière l’insécurité grandissante en Haïti

Face à cette situation alarmante, la communauté et les autorités doivent prendre des mesures pour renforcer la sécurité et lutter contre la criminalité qui sévit dans le pays. Il est essentiel de mettre fin à ces actes de violence pour permettre aux citoyens de vivre en paix et de préserver les valeurs fondamentales de notre société.

Le peuple haïtien pleure aujourd’hui la perte d’un homme dévoué et travailleur, laissant derrière lui une famille endeuillée et des collègues en état de choc. Les circonstances de cet assassinat soulèvent de nombreuses questions et renforcent la nécessité de mener une enquête approfondie pour traduire les responsables en justice et prévenir de telles tragédies à l’avenir.

En mémoire de M. Jeannée Castel et en soutien à sa famille, ses collègues, amis et toutes les autres victimes, il est temps pour la société haïtienne de s’unir et de travailler ensemble pour combattre la violence et l’insécurité qui minent notre pays.

