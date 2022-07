Mgr Og? Beauvoir autour de la r?ouverture du Mus?e d’art ha?tien du coll?ge Saint-Pierre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Mgr Beauvoir ne peut que se r?jouir d’une telle nouvelle qui ne se rapporte pas ? toutes les ins?curit?s humaines et mat?rielles qui nous plongent dans la douleur. Aussi a-t-il f?licit? DUBICART Gallery et l’homme qui porte cette initiative. Un sentiment d’appartenance se distille au t?l?phone. <>

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.