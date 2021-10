Mgr Pierre-Andre Dumas appelle les kidnappeurs a faire preuve d’humanite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les kidnappeurs n’ont pratiquement aucune limite. Dans la zone metropolitaine, aucun secteur, aucune categorie ne sont epargnes par la machine infernale du kidnapping. 17 ressortissants etrangers, dont 16 Americains et un Canadien, enleves a Ganthier dimanche dernier sont toujours entre les mains des ravisseurs.

<>, a ecrit l’eveque du diocese d’Anse-a-Veau et Miragoane dans un message.

Monseigneur Pierre-Andre Dumas affirme qu’il continue de prier de tout coeur pour les kidnappes. <>, a exhorte le prelat.

<>, a fulmine monseigneur Dumas.

<< Messieurs et dames, vous qui vous complaisez a soutenir et a perpetrer ces pratiques humiliantes, infames et degradantes, arretez-les ici et maintenant sur la terre d'esperance de nos peres. Je manifeste encore une fois ma plus vive solidarite et ma proximite subsidiaire aux familles des missionnaires sequestres.

L’eveque a demande aux autorites du pays de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir la liberation pacifique des missionnaires, << et aux pays qui se disent amis d'Haiti d'arriver enfin a aider Haiti a mettre un terme a ces actes infra-humains qui avilissent le pays et bloquent l'avenir de tant de jeunes.

Apres les deux journees de greve des syndicats des transports commun contre l’insecurite et le kidnapping, les kidnappeurs ont recommence a enlever des membres de la population. Dans la commune de Croix-des-Bouquets, abandonnee par les autorites, plusieurs cas d’enlevement ont ete enregistres dans la soiree du mardi a mercredi.