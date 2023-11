Mgr Pierre-André Dumas lance un appel pour un réveil citoyen et la prise en main de notre destin de peuple

​

Mgr Pierre-André Dumas, Evêque d’Anse-a-Veau/Miragoâne, lance un appel pour un réveil citoyen et la prise en main de notre destin de peuple.

L’évêque d’Anse-a-Veau/Miragoâne, Mgr Pierre-André Dumas dans une déclaration sur la conjoncture actuelle a voulu interpeller les dirigeants sur la crise et la souffrance du peuple haïtien. L’homme d’église qui a passé en revu les rôles que peuvent jouer les forces morales, les élites intellectuelles et économiques pour sortir le pays de ce marasme a affirmé qu’en ce temps de « cette grande crise pluridimensionnelle chronique et aigüe, l’heure est arrivée pour réorienter nos pas sur la route. »

Selon lui, de juillet 2018 à nos jours, entre mouvements de rue engendrant le « peyi lok » et l’emprise des gangs sur le tissu social, nous avons assisté à une désarticulation inquiétante de la société qui, dit-il, est à l’arrêt. En se demandant où sont nos dirigeants, il soutient que l’effondrement est si profond qu’un appel solennel doit être lancé à ceux et celles qui sont en mesure de contribuer à la définition et au respect des grands repères susceptibles d’orienter le devenir de la nation.

« Il est urgent que ce qui reste du social haïtien puisse parvenir à une intelligence de ce moment présent. Dans l’actuelle situation, les intellectuels de ce pays ne peuvent continuer à raser les murs. Les élites intellectuelles doivent aider à comprendre la gravité de l’heure, dégager un modèle explicatif de ce cheminement dramatique et, sur la base des opportunités repérées, signaler des pistes de reconstruction. Élites intellectuelles de ce pays, engagez- vous! », dit l l’évêque Dumas.

Toujours selon lui, le pays ne pourra entreprendre aucun travail digne de ce nom sur lui-même, si des dirigeants économiques, à distance du statu quo de la rente, du monopole et de la corruption de l’appareil étatique, ne formulent un véritable projet de production nationale de richesses qui prenne en compte les besoins et potentialités des différentes composantes de la nation.

A propos des hommes politiques, le membre du clergé catholique pense que l’action politique a perdu des plumes dans sa représentation sociale; elle a été tellement desservie par des élus, des fonctionnaires et des organisations politiques! « Mais on s’entend bien, on a beau avoir un ensemble de valeurs, une vision éclairée de la situation et un effort valable de planification de l’avenir de ce pays, sans la reconstitution d’un organe de gestion de ce social », dit-il.

Mgr Dumas reconnu pour ses prises de position tranchante a fait savoir que nous devons aussi « jeter des ponts et lancer des passerelles pour la revalorisation de la vie de l’homme haïtien, d’arrêter la violence sous toutes ses formes et de procéder à la construction d’une nouvelle société. Nous devons sceller ensemble un pacte d’alliance fraternel entre nous pour participer au devenir de l’homme haïtien et pour rédimer le grand rêve haïtien pour le rachat et le salut d’Haïti. »

Par ailleurs, il affirme que c’est impératif de nous rallier, forces morales, élites intellectuelles, élites économiques, élites politiques, en dépit de nos divergences actuelles, pour prendre en main notre destin de peuple libre et indépendant et ainsi, conjuguer nos efforts pour le grand sauvetage national.

