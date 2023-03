​

Miami Beach déclare l’état d’urgence et instaure un couvre-feu après deux fusillades.

La ville de Miami Beach a déclaré l’état d’urgence et instauré un couvre-feu en réponse à deux fusillades et à des foules agitées dans la ville. À compter du dimanche 19 mars 2023, un couvre-feu sera en vigueur de 23h59 à 6h00 le lundi 20 mars 2023. Des restrictions de couvre-feu supplémentaires seront imposées du jeudi 23 mars au dimanche 27 mars 2023.

La ville a pris ces mesures pour atténuer les comportements dangereux et illégaux, après deux fusillades et des foules excessivement nombreuses et agitées. Les restrictions s’appliqueront à la zone délimitée par la 23ème rue et le boulevard Dade au nord, Government Cut au sud, la baie de Biscayne à l’ouest et l’océan Atlantique à l’est.

Les entreprises commerciales doivent permettre à leurs derniers clients de partir à une heure qui leur permet de quitter l’établissement avant 23h59 chaque soir. Les hôtels peuvent continuer leurs activités commerciales après le couvre-feu, à condition de ne servir que les clients de l’hôtel. Les autres entreprises ne seront autorisées à opérer que de 23h59 à 6h00 pour les livraisons uniquement. Le service à emporter et la livraison en magasin sont interdits.

Le couvre-feu ne s’appliquera pas à la fourniture de services essentiels désignés, tels que les services d’incendie, de police et d’hôpital, y compris le transport des patients, les réparations d’urgence des services publics et les appels d’urgence des médecins. Le couvre-feu ne s’appliquera non plus aux personnes se rendant à leur lieu de travail pour y travailler et rentrant chez elles après la fin de leur travail.

Les résidents ayant besoin d’accéder à leur domicile, les clients ayant besoin d’accéder à leur hôtel et les employés/fournisseurs de services d’établissements commerciaux ayant besoin d’accès, y compris les livraisons régulières et les services de nettoyage, seront autorisés. Cependant, il est conseillé aux résidents de rentrer dans la ville avant 23h59 pour éviter les éventuels retards de circulation une fois que le couvre-feu est en vigueur.

Toutes les routes ou schémas de circulation dans la zone de couvre-feu peuvent être fermés ou déviés selon les besoins du gestionnaire de la ville ou du chef de police. De plus, tous les accès aux parkings municipaux situés dans la zone de couvre-feu désignée seront fermés de 21h00 à 6h00 du dimanche 19 mars 2023 au lundi 20 mars 2023.

Toute violation de ces mesures d’urgence exposera le ou les contrevenants à une arrestation et à des poursuites pénales conformément aux articles 26-36 et 1-14 du code de la ville, ou à la législation de la Floride 252.47 et 252.50.

