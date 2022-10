The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publi? le 2022-10-15 lenouvelliste.com

Le tr?s talentueux chanteur Michael Benjamin “Mikaben” n’est plus. L’artiste a rendu son dernier souffle sur sc?ne, apr?s avoir d?livr? une prestation extraordinaire lors du grand concert-r?union de Carimi ? Accor Arena ce samedi 15 octobre 2022. Il avait c?l?br? son 41e anniversaire le 27 juin dernier.

