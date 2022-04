Michel Patrick Boisvert : Haiti est sur la bonne voie pour signer un accord avec le FMI

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Haiti est <> de signer un Staff Monitoring Program avec le Fonds monetaire international ( FMI), a informe le ministre de l’Economie et des Finances, Michel Patrick Boivert, le mercredi 27 avril 2022. <>, a-t-il dit. <>, a poursuivi Michel Patrick Boisvert, qui s’est montre tres optimiste.

Le Premier ministre Ariel Henry, dans la lettre de cadrage du budget 2021, a evoque les negociations avec le FMI. <>, avait-il annonce. <>, selon la lettre de cadrage du Premier ministre Ariel Henry, qui a egrene les autres reformes que le gouvernement se propose de conduire ou, pour certains, les conditionnalites de ce programme a signer avec le FMI.

En plus des autres mesures et reformes en cours, le gouvernement entend avancer dans le sens <> a travers : la reduction du financement de la BRH par rapport a son niveau de l’exercice fiscal precedent en vue de contenir l’inflation ; le renforcement des mesures de gestion de la politique de change. Sur le front du renforcement des mesures de mobilisation des ressources fiscales, la lettre de cadrage a fait etat de <>.

Sur le plan fiscal, peut-on lire dans cette lettre de cadrage, il est prevu une extension du Revenu Management System (RMS) au niveau des bureaux de la DGI ; la poursuite de la mise en oeuvre progressive du plan de rationalisation des depenses fiscales (PRDF) ; le renforcement des dispositifs informatiques des regies financieres (AGD-DGI-Tresor) pour accroitre l’echange d’informations ; le renforcement des structures pour une meilleure perception des droits de douane ; le suivi de l’accord d’echange d’informations entre les autorites douanieres de la Republique dominicaine et d’Haiti pour lutter contre la contrebande ; l’acceleration du processus de partage d’informations entre la DGI et l’Office national d’identification (ONI) pour l’identification des contribuables ; le renforcement du mecanisme de suivi pour le versement des creances des organismes autonomes au Tresor public. Gouvernance et passation de marches publics.

La lettre de cadrage a fait etat du renforcement de la gouvernance et du climat securitaire dans le pays, du renforcement des procedures d’octroi des marches publics dans le cadre de l’attribution des contrats de marches publics ; de la mise en oeuvre du decret etablissant l’obligation de presenter les informations permettant d’identifier les beneficiaires effectifs des marches publics et des concessions, et de l’arrete fixant les seuils de passation des marches publics en dessous des seuils d’intervention de la Commission nationale des marches publics (CNMP).

La lettre de cadrage a egalement evoque comme objectif la << finalisation et publication par la Cour superieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) du rapport de l'audit des depenses Covid-19 ; le renforcement de la capacite operationnelle des forces de l'ordre pour lutter contre le banditisme et la proliferation des gangs armes ; le renforcement de la capacite de l'administration generale des douanes (AGD) a travers l'acquisition d'equipements modernes, de maniere a freiner l'importation illegale d'armes a feu et de munitions sur le territoire.