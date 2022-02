Microcredit, les fruits tiennent-ils la promesse des fleurs?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le microcredit vise a donner de petits prets a des particuliers ignores du secteur financier traditionnel. Cette approche permet a des entrepreneurs potentiels de se lancer en affaires en contournant les contraintes du secteur bancaire formel. Ainsi, a travers le monde, la microfinance permet de creer des millions d’entreprises et de donner du travail a des millions de personnes. Elle a permis d’ameliorer les conditions de vie des millions de menages dans les pays en developpement. Cette methode de financement a ete critiquee, a fait remarquer Gerald Fillion, journaliste economique a Radio-Canada. Il avait consacre une emission a ce sujet en invitant des specialistes de microcredit a donner leur opinion.

L’idee de microcredit remonte au XVe siecle quand des moines franciscains avaient cree des monts-de-piete, des organismes qui offraient des prets sur gage aux plus demunis rejetes par le secteur bancaire formel. Plus de quatre siecles plus tard, en 1849, la premiere cooperative d’epargne et de credit allait etre fondee par Friedrich Wilhelm Raiffeisen, economiste et homme politique prussien. L’objectif etait de fournir des services d’epargne aux populations ouvrieres pauvres et meprisees par les banques classiques. L’epargne des cotisants a permis d’octroyer des prets afin de financer des projets rentables.

Au Quebec, le Mouvement des caisses populaires Desjardins a ete fonde le 6 decembre 1900 par Alphonse Desjardins (1854-1920) dans le but de pallier la carence de l’acces au capital a laquelle etait confrontee toute une categorie de la population. Le journaliste, fonctionnaire et proprietaire quebecois de journal, avait ete profondement marque par le cas d’un Montrealais condamne par un tribunal a payer des interets de 5 000 dollars canadiens sur un emprunt initial de seulement 150 dollars. Cet abus montrait l’ampleur de l’injustice subie par les menages a faible revenu a travers le systeme de credit formel au Quebec.

A cette epoque, les menages quebecois a faible revenu n’avaient pas du tout acces aux banques commerciales formelles et se faisaient largement exploites. Le cardinal Rodrigue Villeneuve, archeveque de Quebec, considerait la Caisse populaire Desjardins comme une oeuvre de redemption sociale puisque tout le Quebec, le Canada, voire le monde, beneficie de ses retombees, particulierement les plus demunis.

L’experience de la Grameen Bank

A partir de 1941, cette forme de mutualisme allait connaitre un essor considerable au pays basque espagnol avec les cooperatives de Mondragon. L’experience a ete reprise en Europe, en Amerique du Nord et, apres la Seconde Guerre mondiale, dans les pays du Sud. Mais c’est surtout dans les annees 1970 que le microcredit allait connaitre un nouvel elan avec la Grameen Bank de l’economiste bangladais Muhammad Yunus. Cet entrepreneur va fonder, en 1976, cette fameuse institution de microcredit. L’objectif etait de fournir des services financiers complets, en donnant aux pauvres les moyens de realiser leur potentiel en entrepreneuriat et de sortir du cercle vicieux de la pauvrete.

Le Dr Yunus est surnomme le <> pour avoir contribue a l’expansion de la philosophie initiale des moines franciscains et de l’economiste Raiffeisen. Le Dr Yunus a recu le prix Nobel de la paix en 2006 pour sa contribution dans la lutte contre la pauvrete a travers la microfinance. La taille du marche de la microfinance a travers le monde sera d’environ 315 milliards de dollars americains en 2025, selon certaines previsions.

Desjardins et la Grameen Bank ont pave la voie a de nombreuses experiences de microfinance a travers le monde. Ces experiences ont permis d’offrir aux pauvres des moyens de creer leur gagne-pain ainsi que des outils de gestion de risque associe. La banque des pauvres a decaisse plus de 24 milliards de dollars a environ neuf millions d’emprunteurs. Ce succes a eu un echo retentissant a travers le monde. L’experience de la Grameen Bank a montre que les pauvres remboursent tres bien leurs prets. Le meme constat est fait en Haiti egalement, bien que le climat des affaires demeure tres precaire et les taux d’interet tres eleves.

Aujourd’hui, le microcredit est repandu en Afrique, en Asie, en Amerique latine et dans les pays developpes. Au Benin, le taux de penetration est au tour de 1/8. Ce taux augmente avec la banque mobile qui a facilite l’acces aux services financiers. En ce sens, les institutions de microfinance accelerent le processus d’inclusion financiere en donnant l’acces a un compte bancaire, a l’epargne et au credit. Le microcredit jouit d’une meilleure proximite entre le preteur et l’emprunteur, compare au secteur financier.

Le microcredit en Haiti

En Haiti, les freres Laroche, ont ete les pionniers du mouvement des cooperatives d’epargne et de credit. La premiere caisse populaire haitienne, la Caisse populaire petite epargne de la Vallee de Jacmel (CAPEV), a ete fondee par M. Arthur Laroche et son frere aine M. Granville Laroche qui a ete le premier president du conseil d’administration de la Capev en 1946. Granville Laroche a ete decore de l’Ordre honneur et merite au grade de Chevalier par le president Paul Eugene Magloire. Edouard Tardieu qui vivait au Quebec avait contribue a la formation des pionniers en s’inspirant justement du modele Desjardins.

Par la creation de la Capev le 22 septembre 1946, les freres Laroche et les membres fondateurs voulaient <>, ecrivait M. Tardieu. Il avait aussi souligne la celebration grandiose des 50 ans de la Capev qui avait eu lieu en 1996. Pour lui, cela tenait quasiment d’un miracle dans un pays ou <>, pour reprendre les propos de Jean Claude Thibaud, president de l’Union des caisses populaires du Sud-Est (URESCAPE) lors des festivites du 50e de la Capev.

Toutefois les pionniers de la Capev n’ont pas eu la vie tranquille. Sous le regne du dictateur Francois Duvalier, rappelait M. Tardieu, les Tontons Macoutes avaient essaye de saisir toute l’epargne collectee par la Capev. M. Granville Laroche arrivait a transporter de justesse toutes les liquidites a une banque commerciale a la ville de Jacmel et decreta la mise en vielleuse de la Capev. Apres la mort du dictateur Duvalier, la Caisse a repris du service. L’ingenieur-agronome et historien Georges Conde avait confirme qu’elle connut une longue periode d’eclipse de 1967 a 1977.

On ne saurait parler du mouvement cooperatif en Haiti sans souligner le scandale de 2002. Selon certaines estimations, pres de 200 000 Haitiens avaient vu disparaitre leur epargne dans les cooperatives qui offraient des taux d’interet mensuels de 10 a 12 %. La somme volatilisee avoisinerait les 17 milliards de gourdes. Une escroquerie qui a cree une grande mefiance au sein de la population en ce qui a trait au potentiel de developpement economique du mouvement cooperatif.

Une grande part du portefeuille de credit des banques commerciales est accordee aux grandes familles bourgeoises de la capitale et des grandes villes. Dans un tel contexte, la probabilite qu’un simple paysan d’une section communale de Lascahobas obtienne un pret bancaire demeure negligeable. D’ou l’importance du mouvement cooperatif qui peut atteindre cette couche defavorisee et marginalisee comme le fait la cooperative Coopeclas dans le Plateau central. Les institutions de microfinance s’ajustent mieux a la population que les banques traditionnelles.

Pas un miracle ni un mirage

Pour une grande part de la population, la microfinance demeure la seule porte d’acces a la finance. C’est le preteur de dernier ressort. Il existe plusieurs methodes de financement des institutions de microcredit : ONG, institutions de collecte de finance, aide publique au developpement et l’aide privee. Celle-ci inclut les donateurs, les mecenes nationaux, sans oublier les organismes de financement international.

La microfinance n’est pourtant pas une panacee. Beaucoup de progres restent a realiser, notamment dans les conditions d’octroi des prets ne sont pas toujours avantageuses. Les taux d’interet demeurent eleves, de meme que les frequences de remboursement. Generalement, les taux d’interet varient entre 20 % et 25 % et meme parfois beaucoup plus eleves. On reproche aux pratiques des institutions de microfinance modernes d’etre trop proches de celles des banques commerciales.

Katleen Felix, consultante internationale qui a collabore a Fonkoze de 2007 a 2012, a note qu’il existe de la bonne et de la mauvaise microfinance. Elle a fait cette declaration a l’emission de Gerald Fillon. La bonne microfinance est celle qui accompagne les beneficiaires a creer des entreprises durables, a faire des prets a des gens qu’elle aide a faire fructifier. Ces objectifs requierent un niveau relativement eleve de litteratie financiere. Puisqu’il s’agit de prets a rembourser, il faut que l’argent emprunte puisse financer des projets rentables. D’ou l’importance de l’accompagnement des beneficiaires.

A la question de Gerald Fillon de savoir si la microfinance est un mirage ou un miracle, le professeur Jean-Pierre Gueyie, specialiste de la microfinance, dit se situer au milieu. <>, indique-t-il. Les 140 millions de microemprunteurs sont insuffisants pour resoudre le probleme de la pauvrete a travers le monde mais elle peut aider.

Beaucoup de progres ont ete realises, mais tous les problemes n’ont pas ete resolus, et la grande majorite de la population qui gagne moins d’un dollar par jour, specialement dans les zones rurales, ne beneficie toujours d’aucun acces au secteur financier normal. Il faudra alors consolider les acquis et corriger les faiblesses afin de maximiser l’impact de la microfinance sur le developpement socioeconomique.

Thomas Lalime

[email protected]