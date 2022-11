Mideline Phelizor, Miss Haiti 2022, compte sur vos votes !

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour contribuer ? son avancement au concours, t?l?chargez l’application Miss Univers et votez pour Ha?ti. Les personnes int?ress?es peuvent se rendre ?galement sur le site de Miss Univers (missunivers.com) pour d?poser leur vote. Confiante, elle attend votre soutien et compte sur vous.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.