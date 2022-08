Mideline Phelizor, Miss Haiti 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’h?tel Villa Cana a ?t? le th??tre de la finale de la dixi?me ?dition de Miss Ha?ti le vendredi 12 ao?t 2022. Une soir?e qui a ?t? boucl?e par le sacre de Mideline Phelizor comme Miss Ha?ti 2022. Murielle Brunache et Valierie Alcide sont respectivement deuxi?me et premi?re dauphine de cette ?dition.

Elles ?taient huit ? se disputer le titre, Murielle Brunache, Isnaida Compere, Dieuna Bernard, Paola Emmanuelle Aboite, Erline ?douard, Angu?la Elisabeth Vital, Mideline Phelizor et Valierie Alcide. Devant un jury de six membres, ces jeunes femmes se sont pr?sent?es, ont dans?, d?fil? en bikini, puis en robe de soir?e, le tout entrecoup? de tours de chants et shows de danse ex?cut?s par des artistes locaux. Cinq d’entre elles, Murielle Brunache, Isnaida Compere, Paola Emmanuelle Aboite, Mideline Phelizor et Valierie Alcide ont pass? le cap de l’ultime ?limination et ont ?t? d?partag?es par une question unique.

Mideline Phelizor qui d?j? par sa d?marche et son assurance s’?tait attir? la sympathie de l’assistance a sans grande surprise ?t? ?lue Miss Ha?ti 2022 apr?s un court temps de d?lib?ration du jury compos? de Astrid Saint Dic, Maritza Boudoir, Katie Flore Fils Aim?, Ralph Turenne, Harry Lafond et Richardson ?tienne. La pr?sentation, la posture, la d?marche, l’?l?gance et bien entendu la r?ponse ? la question sont les crit?res qui ont ?t? pris en compte pour l’?lection de la miss.

Mideline Phelizor qui avait remport? la couronne de Miss supranational ? l’issue du concours Miss World Haiti en 2018 avait eu l’opportunit? de repr?senter le pays en Pologne d’o? elle est revenue avec le titre de Miss Supra Model Caribbean. Ce coup-ci, elle devra faire flotter notre bicolore sur le podium de Miss Univers, dans l’espoir de succ?der ? l’indienne Harnaaz Sandhu. ?tudiante en sciences juridiques, mannequin professionnel, la fondatrice de l’agence de mannequin Silhouette b?n?ficie donc d?sormais de la plateforme qu’elle avait souhait? avoir pour mener ? bien son projet orient? vers les orphelins.

L’aventure ne fait que commencer pour la nouvelle Miss Ha?ti. Ce premier cap franchi, il lui faudra se donner ? fond dans les pr?paratifs en vue de sa participation ? la 71e ?dition de Miss Univers, ?v?nement pour lequel aucune date, ni lieu n’a encore ?t? avanc?.