Mideline Phelizor : Une belle participation avec les moyens du bord

Figurer dans le top 16, c’est tr?s peu, diraient les critiques. Mais, ?tre dans la liste des 16 finalistes et laisser derri?re soi des candidates historiquement favorites, dont les Philippines (4 fois championne : 1969, 1973, 2015, 2018), le Mexique (3 fois championne : 1991, 2010, 2020) ou encore la Su?de (?galement 3 fois championne : 1955, 1966, 1984), ?a peut certes valoir peu, mais ?a en dit tr?s long.

?a en dit long sur le parcours d’un outsider comme Mideline Phelizor qui a accompli cet exploit, 6 ans apr?s Raquel Pelissier, qui elle aussi avait r?ussi l’inimaginable en devenant premi?re dauphine ? Miss Universe 2016, soit 41 ans apr?s Gerthie David, 1975.

Tout comme ?a devrait signifier beaucoup et pousser la direction de Miss Ha?ti ? changer la comp?tition locale de perspectives. Cette simple qualification devrait envoyer un signal aux potentiels supporters du pays et au peuple ha?tien tout entier.

Miss Ha?ti est ? prendre en main ! Participer pour participer ne devrait plus ?tre ? l’ordre du jour. Tout repenser sur de nouvelles bases. Profiter de ce spotlight et rattraper ? nouveau et pour de bon ce train d?marr? par Raquel apr?s 2017, aux Philippines.

Pour briller ? Miss Universe, dire que la native d’Anse-?-veau n’avait pas grand-chose ? sa disposition reste et demeure un doux euph?misme. Mideline n’avait que son courage pour dompter les doutes et les calvaires, sa d?termination, son statut de mannequin professionnel, son exp?rience ? Miss World Ha?ti en 2018 (premi?re dauphine) et ? Miss Supranational o? elle avait rafl? le prix Miss Supra Top Model Caribbean 2018, en Pologne. Et une Sabine D?sir, qui au-del? de tout critique et de tout ce qu’on pourrait lui reprocher, a ?t? ? ses c?t?s et a constitu? ce roc sur lequel elle pouvait s’appuyer. Surtout et malgr? tout.

Avec ses ongles, la <> de 26 ans a fait ses preuves et a repr?sent? dignement tout un pays. Sans toute une machine ? ses c?t?s. Sans grand soutien financier. Sans commanditaires g?n?reux et bienveillants.

Sans une horde de supporters ha?tiens dans la salle, non plus, pour participer dans cette rude bataille entam?e avec drapeaux, costumes, sifflets, salves d’applaudissement et cris de joie incessants, par des fans de pays comme le Venezuela, la Colombie, les ?tats-Unis d’Am?rique ou le Mexique. C’?tait tout simplement une candidate vraiment pas comme les autres. Et ?a se voyait ? l’oeil nu. ?a s’entendait aussi par les cris ? peine audibles du tr?s peu d’Ha?tiens qui se trouvaient samedi soir dans la grande salle du New Orleans Ernst N. Morial Convention Center.

La petite ?quipe derri?re la PDG de l’agence de mannequin Silhouette a tout fait ? la hauteur de leurs moyens. Et c’est tr?s louable. A la comp?tition des costumes par exemple. Tandis que des pays comme le Cameroun, la Colombie, le Guatemala, ou Trinidad mettaient plein la vue au public avec des tenues extravagantes et impressionnantes, Ha?ti ne pouvait avoir recours qu’? la simplicit? magnifi?e par le savoir-faire de la designer Claudia Apaid. Sans compter que pour son d?fil? en robe de soir?e apr?s sa qualification dans le top 16, la <> pour une raison ou une autre, a port? la m?me robe que lors de la c?r?monie des pr?liminaires. Mais, elle a fait le plus important en ne laissant pas d’ ?pines ralentir sa course. Comme promis des mois avant de partir au pays de Klaus Mikaelson.

<>, avait d?clar? Mideline Phelizor, dans une interview ? Ticket le 9 septembre 2022.

Aujourd’hui, qui peut lui reprocher de ne pas avoir honor? cette promesse ?