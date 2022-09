The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La plus grande satisfaction d’Ha?ti ? Miss Univers remonte ? la participation de Raquel P?lissier. Le mannequin avait rafl? le titre de premi?re dauphine en janvier 2017, ? cette comp?tition internationale de beaut?. Consciente de la taille du d?fi et du challenge, Mideline Phelizor garde les pieds sur terre.

