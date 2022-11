Mikaben : le mari, le p?re, le fils, le fr?re, l’ami et l’artiste

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le mari, le p?re, le fils, le fr?re, l’ami et l’artiste. Depuis le Miramar Cultural Center, dans le Sud de la Floride, le monde a ?t? t?moin de toutes les facettes de la vie de Micha?l Benjamin, a.k.a Mikaben, dimanche 6 novembre 2022.

La mort brutale du chanteur est survenue sur la sc?ne de l’Accor Arena, ? Paris, apr?s une prestation m?morable, le 15 octobre dernier, lors du concert de r?union du groupe CaRiMi. Apr?s l’enqu?te judiciaire et l’autopsie, le corps a ?t? transf?r? aux USA puis incin?r? lors d’une c?r?monie intime devant les parents et amis, le 2 novembre 2022. C’est en pr?sence d’une urne que fans, amis et artistes ont apport?, dimanche 6 novembre, leur soutien ? la famille de Mika.

Pendant plus de quatre heures, les t?moignages ont camp? la vie de l’homme. Mikaben a ?t? d?crit sous toutes ses coutures par des proches, des amis et des artistes. Entre chants, larmes, rires et souvenirs, la premi?re c?l?bration de la vie de l’interpr?te de <>, son premier succ?s, a ?t? riche en ?motions. Comme un spectacle grandiose.

Mikaben, c’?tait le papa <> de Gaby, de Le?a et d’une autre petite fille, qui na?tra bient?t. <>, d?crit, en riant, Gabriel Benjamin, le fils a?n? du chanteur. Gaby a ?t? ? la hauteur des talents de son p?re. Tant?t seul, tant?t avec sa m?re, la premi?re femme de Mikaben, Gaby a ?mu l’assistance ? chacune de ses apparitions sur la sc?ne et m?me avant quand dignement il recevait les condol?ances de la nombreuse assistance. Une personne ? la fois, il ?tait disponible. Comme un grand.

Le fils affectueux de Lionel et de Roseline Benjamin. Le p?re Noel ha?tien, Lionel Benjamin, a d?peint celui qui partageait la m?me passion que son p?re pour la musique ou encore cet ?l?ve hyper fougueux de l’Institution Saint-Louis de Gonzague. <>, se souvient Lionel Benjamin avec une petite once d’ironie dans la voix. Si la m?re, Roseline, a pr?ch? le d?passement et l’harmonie, le p?re a partag? des moments intimes avec son fils, sa fa?on de composer de la musique, de demander conseils. Il a aussi dit : <>.

Le petit fr?re respectueux de Ti Lionel et de M?lodie qui ?gare tout avant de tout retrouver, ? un point que son fr?re et sa soeur croyaient qu’il <>. <>, confie M?lodie Benjamin. Ce t?moignage crois? de deux a?n?s avait la candeur exquise des disputes de famille. ? chaque fois que M?lodie prenait la parole, Ti Lionel disait qu’elle abordait un point qu’il avait lui aussi pr?par?. Normal : ils se partageaient le m?me petit fr?re.

L’homme ayant flash? sur Vanessa Fanfan, essuyant refus apr?s refus, avant de finalement gagner son coeur. Pers?v?rant, Mika ?pousera cette ancienne crush, le 14 novembre 2020, dans les jardins de Satigny, ? Thomassin 36, dans les hauteurs de Port-au-Prince. <>, se rappelle l’?pouse de Micha?l Benjamin. Celle que Mika consid?rait comme son <> a d?roul? un r?cit sublime pour parler de son mari. ? quelques semaines d’accoucher de la deuxi?me fille de Mika, Vanessa, Vanou, a ?t? une Fanm Solid. Son speech a ?t? impeccable. Rempli de d?tails et de traits d’humour. Elle d?crit leur premi?re rencontre et la m?tamorphose de la vedette en un Mika attentionn?, donnant des blagues ? n’en plus finir, cuisinier, homme au foyer, gu?ri de sa nonchalance de d?part. Mikaben, chez lui, n’?tait pas une vedette, mais un mari, un p?re et un amant, a longuement expliqu? Vanessa.

L’artiste avec une passion d?bordante pour la musique. Mikaben, le chanteur touche ? tout. Le compositeur tourment? par ce mot exact qu’il n’?tait pas capable de trouver pour ses lyrics et qui demandait de l’aide ? son papa, lui-m?me compositeur. La b?te de sc?ne qui pouvait appeler Richard Cav? jusqu’? 6 fois pour lui dire qu’il avait trouv? une nouvelle id?e pour un de leur show sur sc?ne. <>, a t?moign? son ami de longue date.

L’ami d’Olivier Duret, de J-Perry, de Richard Cav?, de Carlo Vieux, d’Atys Panch, le cousin d’Olivier Dupoux… Le collaborateur d’une pl?iade d’artistes du secteur musical ha?tien. <>, confesse un Carlo Vieux, avec des sanglots dans la voix.

Mikaben est n? et a grandi avec la musique. Il a pass? ses derniers instants sur une sc?ne dans un concert mythique aux c?t?s du trio de CaRiMi ? Bercy, le 15 octobre 2022. Mika a tir? sa r?v?rence en musique, devant environ 15 mille spectateurs. <>, avance Mickael Guirand, avec qui, la voix d'<> a ?chang? une derni?re ?treinte dans la salle de l’Accor Arena, avant de s’effondrer sur le podium.

<>, ont chant? en choeur plusieurs artistes venus lui rendre hommage ce dimanche 6 novembre. Une rare connexion, une rare union, une rare fratrie sur cette sc?ne du Miramar Cultural Center. Entre musiciens oui, mais surtout entre tous les Ha?tiens qui lui ont rendu hommage un peu partout ? travers Ha?ti et dans la diaspora, comme jamais aucun artiste avant lui, aucun Ha?tien avant lui. L’histoire retiendra qu’? 41 ans, en s’envolant pour finalement cueillir les ?toiles qu’il voulait tant, Mikaben aura accompli son r?ve de redonner espoir ? tout un peuple.

Merci Mikaben.