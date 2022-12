Ministerio Publico ta persigui Werleman y Nuñez pero no otro accionistanan kendenan a gana hopi placa

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diaranson mainta abogado mr. Oomen a hiba su defensa pa su clientenan Werleman y Nuñez kendenan ta worde sospecha di entre otro falsificacion di documento y malversacion den caso Avestruz.

Luna pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a exigi pa Nuñez y Werleman, 2 aña di prison kitando e tempo cu nan tabata

sera. Tambe Fiscal a exigi un boet di 25 mil Florin. Fiscal a bisa cu Werleman a haya casi 1 miyon Dollar y Nuñez casi 800 mil Dollar. Nan ta di e proyecto Damira na Eagle Beach.

Maneho selectivo: Aki abogado mr. Oomen a cuestiona cu Ministerio Publico (Ministerio Publico) a hiba un maneho selectivo den e caso Avestruz caminda a persigui tur esnan rond di Sevinger.

Ministerio Publico ta considera tur e sospechosonan corupto. Na opinion di e abogado, tur esaki pa pinta nan scur y condena nan. El a bisa cu e ta spera cu Hues lo evalua tur cos bon y no ta laga nada influenci’e.

E bida politico na Aruba: Abogado mr. Oomen a bisa Hues cu e no ta haya su clientenan culpable y cu mester declara nan liber. E abogado a bisa cu e tempo cortico cu e Fiscalnan ta riba nos isla no ta duna nan un bon bista riba e forma di biba na Aruba. Na Aruba tur hende conoce otro y tin dos partido politico grandi y ta bringando otro pa añanan largo.

El a mustra cu si bo ta simpatisante di AVP lo costa bo hopi pa haya algo for di Gobierno y di otro banda si bo ta MEP den Gobierno AVP lo bo no haya algo. Bo lo no mira ningun politico di AVP bisti na geel y ningun politico di MEP bisti na berde. Ta asina cu ora un partido ta den Gobierno, ta e oficina di abogado cu ta liga cu e partido, ta haya tur e trabaonan.

Asina tambe ta e hendenan afilia na e partido den Gobierno, ta haya posicion halto. Tambe ta asina cu ora di cambio di Gobierno, sa sosode cu e Gobierno nobo ta para proyectonan cu a worde realisa pa e otro partido contingrante. Na opinion di abogado, tin biaha ta bon cu ta para proyecto y cambia esaki.

El a mustra riba un sentencia 1 Maart 2002, caminda Hof a tuma decision den un caso na St. Maarten. Promer cu cambio di Gobierno, a cuestiona cu e Gobierno cu ta sali a actua contra orden publico. El a menciona “afscheid jurisprudentie”. Na opinion di abogado, aparentemente Ministerio Publico no conoce e ley civil aki y a dicidi di persigui un grupo rond di Sevinger. E abogado kier a mustra Hues e situacion politico riba Aruba y den region.

Persigui selectivo: Segun abogado mr. Oomen, den caso Damira, no por haci cambio manera menciona, pasobra esaki a keda realisa hopi promer cu cambio di Gobierno. Damira ta existi y segun Donadi a haya permiso di construccion.

El a mustra cu mester ta hopi cauteloso cu denuncia haci, especial cu ta politico.

E abogado a mustra cu e actual minister di husticia ta un cu a haci denuncia. El a señala cu tin hendenan cu ta envolvi den proyecto Damira, accionistanan, Osorio y Henriquez, kendenan a haya monton di placa pero no a worde persigui.

El a bisa cu Ministerio Publico ta acusa sospechosonan di a haya privilegio di Sevinger, pero Osorio y Henriquez a haya previlegio di Ministerio Publico E abogado ta haya cu mester declara Ministerio Publico no admisibel den persecusion di Werleman y Nuñez.

No tin nada malo haci cu Proyecto Damira: E abogado a bisa cu Ministerio Publico ta acusa Werleman y Nuñez di falsificacion di documentonan y malversacion. Mr. Oomen a bisa Hues cu Damira na September 2006 a worde lanta y ta mas cu 8 aña promer cu a haci peticion pa haya tereno erfpacht comercial. El a splica cu Damira ta dedica na traha compleho di apartamentonan y tiendanan.

E pareha Werleman y Nuñez tabata director di Damira. El a bisa Hues cu no ta e pareha a pidi e tereno, sino e identidad Damira. Ta pesey Damira a haya e permiso y te dia di awe Damira ta existi.

E abogado a remarca cu ta parce cu pa Ministerio Publico e parti ariba menciona no ta existi y kier persigui Werleman y Nuñez. Segun Ministerio Publico Werleman y Nuñez ta pertenece na e grupo di Sevinger cu ta haci cosnan contra ley. El a splica cu despues di a lanta Damira, Werleman y Nuñez a cumpra 17 apartamento y a renova esakinan.

Dia 22 Januari 2015 e apartamentonan a worde bendi. Esaki ta despues cu a pidi permiso pa tereno erfpacht comercial pa Damira. E abogado a splica cu Werleman tin un compleho di apartamento na Boegoeroei cu ta destina pa turistanan. E abogado ta haya cu esaki ta mustra cu loke Ministerio Publico ta bisa, cu Damira no tabata activo, no ta cuadra cu e berdad.

Ta asina cu te dia di awe ta biba e pensamento cu si bo kier haya tereno, mester bay cerca e minister. E director di DIP a declara esey y a bisa cu tin palabracion cu tur peticion pa tereno mester bay via DIP.

Mansur a haci peticion pa erfpacht comercial pa proyecto Lisner na minister Sevinger. Werleman di Damira a bay cerca Spacio Realty pa mira si tin inversionista interesa den e proyecto cu ta consisti di apartamentonan luhoso. E abogado a bisa cu e motibo cu Werleman a bay Spacio Realty ta pasobra cu via Spacio Realty a bende e proyecto di apartamentonan. Ta asina cu Henriquez di Spacio tabata interesa pero den henter e proyecto y no accionista.

E ora ey Werleman a haya sa cu Mansur a haya tereno tambe na Eagle. Donadi, di Donaco Group VBA tabata interesa den tur dos tereno. Mansur a bin cu Osorio pa atende asuntonan y Donadi a bin cu oficina abogado Croes/de Cuba pa atende tur e negociacionnan y documentonan. Dia 2 Maart 2016 a yega na firmamento di acuerdo pa cumpra e terenonan.

Despues, na Juli 2015, Damira y Lisner a haci peticion na DIP pa nan uni y a pidi permiso pa construccion di edificio di 6 piso. Ambos tereno tabata banda di otro. Abath di DIP a bisa cu mirando e maneho di minister Sevinger pa stimula economia, e no ta mira problema pa e dos proyectonan uni.

Abogado a puntra, kico ta e problema cu dos proyecto kier uni. El a señala cu Ministerio Publico ta pinta esaki di falsificacion di documento. E abogado ta haya cu no por papia di falsificacion di documento pasobra Werleman, Nuñez a haci peticion como director di Damira pa tereno y no a falsifica nada. Nan intension tabata realisa e proyecto pero a presenta un investionista cu kier a cumpra henter e proyecto.

Bende erfpacht comercial no ta castigabel: Abogado mr. Oomen tambe a menciona e caso Mar Azul caminda Harms Brothers a bende e proyecto cu un otro compania. Gobierno a cuminsa caso pa kita e tereno pero Corte a rechaza esaki. 20 aña despues di e caso aki ainda no tin un ley contra esaki.

El a mustra cu na October 2019 e funcionario di DIP a bisa cu ainda e situacion ta mescos, caminda e Gobierno actual ta pasa tereno erfpacht comercial na persona y despues esaki ta worde bendi como proyecto.

E abogado a bisa Hues cu te ainda no tin reglanan poni pa ora ta duna tereno erfpacht comercial. No tin ley cu ta prohibi e bendemento di accionnan.

Sospechosonan mester worde declara liber: E abogado ta conclui cu ningun di e documentonan ta falso manera Ministerio Publico ta pretende. Ta abogadonan a traha e documentonan y tur informacion ta cuadra cu e berdad. El a pidi Hues pa declara Werleman y Nuñez liber.

Tampoco e abogado ta haya cu por papia aki di cu Werleman y Nuñez a malversa Gobierno door di usa documentonan falso y hunto cu Sevinger y Abath. No tin ningun prueba y ta solamente un yamada tin di Abath na Werleman caminda e ta pidi splicacion pa uni Damira y Lisner. E abogado ta haya cu Ministerio Publico no ta mustra con malversacion a tuma lugar.

Mr. Oomen a sigui bisa cu e no ta haya cu Gobierno a sali perhudica den e asunto aki. Damira ta existi y a haya permiso di construccion. Gobierno no a cuminsa ningun proceso pa kita tereno pasobra Damira tin intensionnan serio pa construi proyecto. No por papia di malversacion.

Caso ta draai rond politiek: E abogado ta haya cu mester declara Werleman y Nuñez liber di falsificacion y malversacion. E ta haya cu henter e caso aki ta draai rond interesnan politico.

E abogado a bisa Hues cu e caso aki por ta moral condenabel pero no ta castigabel.

Castigo exagera: E abogado a bisa Hues cu e ta haya e castigo exigi pa Ministerio Publico exagera y no ta corecto. Aki no tin ningun delito haci. Ta un cuestion civil cu pa ley no ta castigabel y awor Ministerio Publico kier pinta Werleman y Nuñez castigabel.

NewsAmericasNow.com