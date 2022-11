Ministres sanctionn?s : les USA ont fait leur part, au gouvernement ha?tien de d?cider de la suite

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Charg? d’Affaires am?ricain en Ha?ti, Eric William Stromayer, invit? de la matinale de Magik 9 ce mardi 8 novembre est intervenu sur les sanctions am?ricaines visant des membres de l’?lite politique, commerciale et sociale en Ha?ti et ? l’?tranger. Il a ?t? interrog? notamment sur la situation de ministres dont les visas sont r?voqu?s par les ?tats-Unis, et qui sont toujours membres du gouvernement.

Selon lui, il appartient au gouvernement de d?cider sur le sort des concern?s. “C’est une r?alit?. On a pris des d?cisions. Nous n’avons cit? aucun nom. Les gens vis?s peuvent produire leurs r?clamations. Nous avons nos raisons pour prendre nos d?cisions. C’est entre nous et les concern?s”, a expliqu? le diplomate am?ricain qui a implicitement admis que des membres du gouvernement Henry sont touch?s par les sanctions. Le diplomate am?ricain n’a d?voil? aucun nom de ministres frapp?s par ces restrictions de visas.

“Le gouvernement (ha?tien) est libre de prendre ses d?cisions (concernant les ministres). Il est souverain. Nous n’avons aucun contr?le en ce sens. On va voir o? cela va mener. Pendant qu’ils sont l? on traite avec eux. On traite avec des ?l?ments de diff?rents gouvernements ? travers le monde, m?me si on a des probl?mes avec eux. S’ils continuent d’?tre des fonctionnaires du gouvernement, rien n’emp?che qu’on continue ? travailler avec eux. Si le gouvernement ha?tien d?cide de prendre une d?cision bas?e sur nos mesures ou autres raisons, c’est ? lui de d?cider”, a expliqu? le Charg? d’Affaires am?ricain.

Au d?but de l’entrevue, le Charg? d’Affaires Stromayer a expliqu? pourquoi son pays a adopt? des sanctions visant des acteurs politiques, ?conomiques et sociaux. “Vu la situation que nous vivons ici en Ha?ti depuis un bon moment, nous nous sommes dit qu’il fallait agir. Cela prend du temps avec notre syst?me de justice pour identifier des cas pr?cis et mobiliser le syst?me pour adopter les sanctions. Ces sanctions sont une mani?re d’identifier les forces n?fastes qui ont conduit ? la situation dans laquelle nous vivons (en Ha?ti). C’est aussi une mani?re d’essayer de les cibler pr?cis?ment et de changer leurs comportements”, a-t-il expliqu?.