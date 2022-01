Mirago?ne: au moins cinq morts dans un accident de circulation

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publi? le 2022-01-16 | lenouvelliste.com

Au moins cinq personnes ont ?t? tu?es et plus de douze autres sorties bless?es dans un accident de la circulation survenu dans l’apr?s-midi du samedi 15 janvier 2022, sur la route coloniale, pr?cis?ment dans la zone d?nomm?e Fort R?fl?chi. Selon les informations qui nous sont parvenues, il s’agit d’un groupe de missionnaires religieux en provenance de Pemerle, troisi?me section communale de Fonds-des-N?gres qui se trouvaient ? bord d’un v?hicule (pickup) dont les freins auraient l?ch? en descendant un morne. Ils s’appr?taient ? rentrer chez eux apr?s avoir particip? ? une veille de nuit. Le v?hicule s’est renvers?, explique le juge de paix de Mirago?ne, Sauveur M?tony, qui dit rapporter les propos de certains t?moins. Le magistrat, qui s’est rendu ? l’h?pital Sainte-Th?r?se de Mirago?ne o? les bless?s ont ?t? transport?s d’urgence, dit avoir ordonn? le d?p?t des cadavres ? la morgue. Si le juge de paix dit avoir constat? 5 corps sans vie, un sur les lieux de l’accident, quatre ? l’h?pital Sainte-Th?r?se et plus d’une douzaine de bless?s, des informations laissent croire que d’autres victimes de l’accident continuent de tr?passer au plus grand centre hospitalier du d?partement des Nippes.

Yoco Lort?us Auteur

