Mirago?ne: la manifestation contre la vie ch?re dispers?e par la police

Notons que ce mouvement de protestation fait suite ? une tr?ve de trois jours observ?e, apr?s le sit-in organis? jeudi dernier, dans le cadre la mobilisation lanc?e le lundi 22 ao?t par un groupe de jeunes de la commune, pour d?noncer la chert? de la vie, la raret? du carburant et l’ins?curit?. Pour l’occasion, les activit?s fonctionnaient au ralenti dans la Cit? de Fernand Hibbert. Elles ?taient au point mort au principal march? public de la commune. Des institutions qui fonctionnaient ont d? fermer leurs portes plus t?t que d’habitude. Des barricades ont ?t? signal?es un peu partout dans la commune, en marge de cette manifestation dispers?e par la police.

Apr?s avoir d?fait des barricades dress?es au carrefour Desruisseaux, les agents des forces de l’ordre se sont rendus ? Berquin, localit? de la premi?re section communale o? des centaines de protestataires s’?taient dirig?s en vue de poursuivre la manif. Mais la police a, une nouvelle fois, dispers? la foule ? coup de gaz lacrymog?ne. Environ dix personnes ont ?t? interpell?es ? Berquin, confirme la police des Nippes, via son porte-parole. Il s’agit de : Vitielo Dupervil, Kendy Jean-Baptiste, Stanley Michel, Kilton Pierre, Kenson C?n?, Ronaldson Succ?s, Ben Kenchily Oresca, Loukenson T?z? et Tegov Journal. Selon Astrel Calixte, ils sont accus?s d’avoir lanc? des pierres en direction d’une patrouille polici?re. L’officier de police indique au passage que la police n’a pas ?t? l?galement inform?e de la tenue de la manifestation.

Des milliers de personnes ?taient ? nouveau dans les rues, dans le chef-lieu du d?partement des Nippes, ce lundi 29 ao?t pour continuer ? d?noncer la chert? de la vie, la raret? du carburant et l’ins?curit?. Ayant d?but? leur course au carrefour Lacroix, les manifestants qui ?taient emp?ch?s de se rendre au centre-ville par la police, ont pris la direction de Chalon, en passant par carrefour Desruisseaux.

