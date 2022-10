Mirago?ne: les ?coles gardent leurs portes ferm?es

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Parall?lement les activit?s ?conomiques ont repris dans le chef-lieu du d?partement des Nippes ce lundi 3 octobre. Des institutions publiques et priv?es dont les succursales des banques commerciales ont rouvert leurs portes. Le commerce formel et informel a fonctionn?. Le nombre de barricades a diminu? par rapport aux semaines pr?c?dentes. Cependant la circulation d’automobiles consid?rablement diminu?.

<>, estime le coordonnateur d?partemental des Nippes de la Conf?d?ration nationale des ?ducateurs et ?ducatrices d’Haiti (CNEH). Louinet Lafermil en veut pour preuve la crise socio?conomique actuelle caract?ris?e notamment par la chert? de la vie et la crise de carburant. Le responsable du Coll?ge Le Bon Samaritain en a profit? pour plaider en faveur du changement du syst?me ?ducatif.

Alors que le minist?re de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) avait annonc? la r?ouverture des classes pour ce lundi 3 octobre, les portes des ?tablissements scolaires publics et priv?s sont rest?es ferm?es dans la commune de Mirago?ne. Aucun ?l?ve n’a ?t? remarqu? dans les rues. Contrairement aux ann?es pr?c?dentes, il n’y a pas eu de messe traditionnelle pour l’occasion.

