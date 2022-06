Mirebalais : ASE organise son premier congr?s sans exclusion

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’Alliance pour une soci?t? sans exclusion (ASE) a tenu son premier congr?s ? Mirebalais du 16 au 18 juin 2022. Le premier congr?s, qui a r?uni les repr?sentants des dix d?partements du pays, a mis l’accent sur des points essentiels : la situation g?n?rale du pays, le rapport du directoire, les grandes orientations, les priorit?s du parti, l’inclusion au regard de la marche et des objectifs de ASE et la cr?ation d’un sous-directoire (cadre technique) capable de r?fl?chir et de produire des id?es nouvelles en vue de faire fructifier le parti.

Mirebalais, commune du bas Plateau central, haut lieu historique et symbolique depuis des ann?es, a accueilli, les 16,17 et 18 juin, le premier congr?s national du Parti ASE o? quelques centaines de d?l?gu?s, membres, partisans et sympathisants du parti se sont r?unis pour discuter, analyser, ?lire un nouveau directoire devant mener la barque du parti.

<> Tels ont ?t? les premiers mots du pr?sident national du parti. Il s’exprimait le vendredi 17 en pr?lude au congr?s national lors d’un d?ner avec des personnalit?s tri?es sur le volet.

Selon l’ancien pr?sident de la Chambre des d?put?s Cholzer Chancy, ce congr?s est un signal qui vise ? changer l’ordre politique et ?conomique national bas? sur la corruption, la contrebande, l’?vasion fiscale et le mensonge. <>, a affirm? l’ancien d?put? d’Ennery, semble en ?tre conscient.

<>

Cholzer Chancy a exhort? plus loin toutes les couches du pays, particuli?rement les acteurs politiques, ? se relever et ? imiter nos p?res fondateurs afin que nous soyons aujourd’hui les seuls ma?tres de notre sol et de notre destin. <>, a pr?ch? le leader de ASE. Il faut qu’il y ait un autre leadership unifi?, structur? et capable de mener ? bien la destin?e du peuple pour repositionner le pays sur la carte mondiale.>>

Le pr?sident du conseil national de ASE estime que la participation des jeunes, des femmes, des paysans responsables r?gionaux et communaux dans un futur proche aidera ? sortir le pays du marasme, animer les d?bats sur les d?fis du pays sur le plan sociopolitique et ?conomique ainsi que sur le renforcement du parti.

<>, a fait remarquer M. Chancy. Il affirme que, dans la perspective de la conqu?te et de la gestion du pouvoir, ASE a connu des transformations positives depuis sa cr?ation. <>, s’est vant? l’ancien parlementaire.

Pour sa part, Patrick Joseph, ex-d?put? de Saint-Michel de l’Attalaye, commune du d?partement de l’Artibonite, et ancien membre du directoire du parti, a d?clar? que la r?alisation du premier congr?s national et la mise en branle d’un sous-directoire au sein du parti constituent pour eux une exigence d?mocratique leur permettant de renouveler les postes ? tous les niveaux et ? produire des documents cadres capables de p?renniser les actions de ASE dans le pays. <>, a-t-il invit?.