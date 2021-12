Mirebalais : les victimes du cholera, vent debout, attendent leur dedommagement 11 ans apres

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Jeudi 9 decembre. Jour-J moins un de la celebration de la Declaration universelle des droits de l’homme, plusieurs centaines de victimes du cholera ont marche plusieurs kilometres depuis la paroisse de Saint-Louis a destination de la riviere Mey, le site ou tout a commence.

Le cours d’eau de cette riviere, l’endroit ou soldats nepalais deversaient leurs excrements, continue de se jeter dans le fleuve Artibonite. C’est la ou l’epidemie a pris naissance. Des victimes y sont venues faire le recueillement en deposant des bougies et une gerbe de fleurs.

Peu avant, le Bureau des avocats internationaux s’etait evertue a depecher le prelat Eustache afin qu’il chante une messe de requiem a la memoire de 10 000 personnes mortes apres avoir contracte l’epidemie de cholera. <>, a lance le pretre.

L’introduction du cholera par les Nepalais en Haiti a fait plus de 10 000 morts et 850 000 infectes avant que les Nations unies, durant le mandat de Ban Ki-moon, n’aient finalement accepte leur responsabilite dans la reapparition de cette vieille epidemie. Certains sont devenus orphelins par la faute des Nations unies >>, a confie Me Mario Joseph, notant que l’Etat haitien ment sur ce sujet et que les Nations unies font <> de defendre les droits de l’homme.

<>, lache l’avocat militant. Me Mario Joseph a evoque, avec frustration, le livre publie par Ban Ki-moon, edite a l’universite Columbia, lequel contient tellement de mensonges a notre sujet. Dans son livre, l’ancien secretaire general des Nations unies crache sur le BAI apres avoir reconnu sa responsabilite, a revele l’homme de loi.

Me Mario Joseph, dit attire beaucoup d’ennemis en defendant bec et ongles les victimes du cholera. <>, a confie Me Joseph.

Les kilometres parcourus ne derangent pas une dame qui vient se recueillir a la memoire de son bebe mort de l’epidemie du cholera. <>, a raconte cette dame.

Oxygene David de MOLEGHAF a declare militer pour que les victimes trouvent justice et reparation. <>, a fustige le secretaire general de cette organisation qui montre que la demarche qui pousse les Nations unies a reconnaitre leurs responsabilites dans l’introduction du cholera ne depend pas de l’Etat haitien. Le militant Oxygene David s’en est pris aux Nations unies qui bluffent alors qu’elles pretendent defendre les droits de l’homme. 11 ans apres, des organisations sociales associees au BAI continuent d’exiger reparation pour les victimes du cholera.

Me Mario Joseph, qui a affirme que l’etau se resserre autour de lui pour avoir defendu ce dossier, entend arriver a ses fins meme si l’Etat ne s’interesse pas aux victimes, meme si les finances du bureau ne sont pas bonnes.