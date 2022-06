Mirlande Manigat pr?sente : <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>. C’est en ces termes que Jacky Lumarque, le recteur de l’Universit? Quisqueya, a salu? la toute derni?re oeuvre de la constitutionaliste Mirlande Manigat intitul?e : <>. Pour la premi?re fois dans l’histoire ha?tienne, l’ensemble des Constitutions ha?tiennes, dont la plupart ont sombr? dans l’oubli, sont rassembl?es, pr?sent?es dans leur contexte historique et comment?es par une ?minente sp?cialiste, unanimement reconnue sur le plan national comme international, souligne plus loin M. Lumarque, tr?s ?logieux ? l’endroit de l’auteur et de son ouvrage.

Dans ce document de 395 pages (tome I) et de 510 pages (tome II), l’auteur, Mme Manigat, met ? la disposition du lecteur pour la premi?re fois l’ensemble des Constitutions ha?tiennes. A c?t? du titre principal, le livre est dot? d’un sous-titre : <>. Le pr?facier, le professeur professeur et recteur de l’Universit? Quisqueya Jacky Lumarque, pr?sente le livre comme <>, mis ? la disposition des ?tudiants, des chercheurs, des l?gislateurs, des professionnels du droit et plus g?n?ralement de tous citoyens int?ress?s par la vie de la cit? qui souhaitent participer ? la construction d’un ?tat de droit en Ha?ti.

Le tome 1 de de l’ouvrage rassemble les constitutions de 1801, 1805, 1806, 1807, 1811,1816, 1843, 1846, 1849, 1867, 1874, 1888 et 1889. Tandis que le Tome II cumule les Constitutions de 1915-1918, 1932, 1935, les Amendements de 1944, de 1946, 1950, 1957, 1964, 1983 et 1987, Soit au total 22 Constitutions avec respectivement 14 dans le premier tome et 8 dans le second. Chacune de ces Constitutions fait l’objet d’une pr?sentation d?taill?e et d’une mise en contexte historique facilitant la lecture et la compr?hension.

Un travail de titan dans un pays qui n’offre pas du tout la qui?tude n?cessaire ? la production d’oeuvres p?rennes. Mirlande Manigat, du haut de sa longue exp?rience et de son amour pour le sujet, loin de se laisser immobiliser par la conjoncture sociopolitique d?l?t?re du pays, s’est mise au boulot pour produire cette oeuvre assez volumineuse. Pour y parvenir, l’auteur a d’abord ?t? oblig?e d’utiliser comme source essentielle, le journal officiel de la R?publique d’Ha?ti, Le Moniteur.

<>, lit-on encore dans la pr?face du livre.

Histoire des Constitutions ha?tiennes, entre autres, qu’Ha?ti est le troisi?me pays apr?s les Etats-Unis d’Am?rique (1787), la France r?volutionnaire (1791) ? produire une constitution (1805) de l’?re moderne. Ha?ti a produit 22 Constitutions dont la derni?re (celle de 1987) dure depuis 35 ans.

A la lecture de l’introduction g?n?rale de l’ouvrage de Mme Manigat, on voit clairement que le pays a accumul? un h?ritage politico-juridique impressionnant qui se refl?te ? travers le nombre ?lev?, non seulement de ses constitutions mais aussi de ses dirigeants : 43 chefs d’Etats ?lus, selon les normes ou par la force, qui ont connu des fortunes diverses : 8 seulement ont termin? leur mandat, 5 ont ?t? tu?s, 6 sont morts au pouvoir, un s’est suicid?, ; le pr?sident Aristide appara?t trois fois sur la liste. 14 chefs d’Etat ont ?t? destitu?s et 7 ont ?t? renvers?s par un coup d’Etat militaire. Elle pr?cise que 54 gouvernements provisoires ont ?t? identifi?s sous 22 appellations diff?rentes.

Tant de choses et d’autres encore ? apprendre du livre, Histoire des Constitutions ha?tiennes (tome I et II) qui sera disponible ? la 28e ?dition de Livres en folie qui se tiendra le 16 juin 2022 au Karibe Convention Center.

Cyrien L. Gary