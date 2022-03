Mirline Desir laureate de la 4e edition de Top Fashionista

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

a confie, l'air joyeux, la Fashionista 2021, soulignant qu'elle se mettra a la hauteur de cette distinction qui lui impose deja de nouvelles responsabilites.

Nee a Port-au-Prince, le 16 aout 1996, Mirline Desir a ete elevee dans une famille monoparentale. Apres avoir termine ses etudes classiques au lycee de Petion-Ville, celle qui considere sa mere comme une heroine s’est dirigee vers l’Universite Saint-Francois d’Assise d’Haiti ou elle apprend les sciences administratives. Decrochant un emploi a l’aeroport international Toussaint Louverture, elle a travaille tour a tour pour les compagnies H-A-T : Insel Air, Winair, Eastern et Pawa Dominicana.

Mirline vit et travaille dans le secteur touristique depuis quelques annees en Republique dominicaine, en raison de la degradation de la situation sociopolitique du pays. Evoluant dans le secteur touristique de l”autre cote de l’ile, elle poursuit des etudes en management et en hotellerie. Toutefois, son coeur reste toujours attache a la mode. Mise au courant par une amie du concours Top Fashionista, elle a bondi sur cette opportunite qui lui a ete offerte, avec la conviction qu’elle remportera cette competition et partira avec la voiture.

s'est rejouie la designer Miyou509ht, saluant au passage les autres participantes qui sont egalement, a ses yeux, des gagnantes.

Mirline Desir fait desormais partie de la galerie d’honneur de Top Fashionista. Pour la directrice du concours, Cassandra Guerrier, qui se dit satisfaite de la reussite de cette edition, la grande gagnante Mirline Desir s’est distinguee durant tout le deroulement de la competition. Selon la responsable, la Fashionista 2021 a respecte a la lettre les differentes consignes passees pendant les trois phases et accumule des points et du public et du jury qui lui ont permis de gagner. Elle dit reconnaitre la potentialite de chaque participante, mais apprecie grandement la determination de Mirline Desir qui s’est illustree de maniere impeccable.