Miss Guadeloupe couronnée, Axelle René est sa 3e dauphine

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

CONCOURS MISS FRANCE

Indira Ampiot : « J’ai voulu prouver qu’à 18 ans, on pouvait accomplir de grandes choses ». • PHOTOS AFP

Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, a été couronnée Miss France 2023, samedi, à l’issue d’un concours qui a cette année élargi ses critères de sélection pour moderniser une image souvent décriée.

La jeune femme de 18 ans et 1,77 m, étudiante en

communication, a été choisie à 50/50 par les téléspectateurs de

TF1, qui diffusait la cérémonie en direct, et par un jury de sept

personnalités présidé par l’acteur Francis Huster. « Je vis

vraiment un rêve éveillé », a déclaré la nouvelle Miss France,

émue, visage radieux, en recevant la couronne des mains de la

lauréate 2022 Diane Leyre, devant plus de 3.000 spectateurs réunis

dans une salle de spectacle près de Châteauroux, et des millions de

téléspectateurs.

Sa première dauphine est Miss Nord Pas-de-Calais,

Miss Franche-Comté complétant le podium. La Miss Martinique, Axelle

René, est troisième dauphine.

Indira Ampiot avait expliqué, lors de sa

présentation pendant le concours, qu’elle souhaitait notamment

consacrer son mandat à soutenir les femmes atteintes d’un cancer.

Lors d’un point presse apr