Miss Haiti 2022 : Derni?re ligne droite

Participer ? Miss Haiti, remporter la couronne de Miss Ha?ti… Il s’agit de r?ves que Murielle Brunache ch?rit depuis un certain temps d?j?. La jeune femme de 27 ans qui a fait des ?tudes en relations internationales et psychologie n’est d’ailleurs pas ? son premier concours. Miss ANDC en 2018, puis premi?re dauphine du concours Miss BPX (B?l prodium Xtra), elle s’est investie corps et ?me dans cette nouvelle exp?rience. <>, ?num?re-t-elle. Mais ceci est loin d’?tre une plainte. Ces activit?s qui ont meubl? les trois derni?res de la vie de la postulante font d?sormais partie des souvenirs qu’elle va ch?rir pendant longtemps.

Isnaida Compere de son c?t? est dipl?m?e en administration et est actuellement ?tudiante en diplomatie et relations internationales ? CEDI. La postulante de 25 ans se d?crit comme une amoureuse de la mode. Le Yoga, la musique et le basket-ball occupent une grande place dans le coeur de celle qui avait remport? en 2018 le Royal international Miss. La native des Gona?ves qui suit les concours de beaut? depuis 2016 profite ? fond de cette exp?rience. Bien que stress?e ? l’approche de la finale, Isnaida qui se dit contente d’avoir v?cu son r?ve encourage les jeunes femmes ? croire davantage en elles-m?mes et ? foncer.

?tudiante finissante en ?conomie ? la Facult? de Droit et des Sciences ?conomiques de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti, Dieuna Bernard, 28 ans, est passionn?e de voyages, tourisme, cin?ma et lecture. Depuis le sacre de Maritza Medgine Pierre ? Miss Videomax en 2006, elle caresse le r?ve de participer elle aussi ? un concours de beaut?. Et, 16 ans plus tard, elle s’est finalement jet?e ? l’eau. <>, pr?cise Dieuna qui dit avoir bien profit? des diff?rentes formations qui lui ont ?t? propos?es dans le cadre du concours.

Paola Emmanuelle Aboite, 21 ans, la plus jeune concurrente de Miss Ha?ti 2022, est mannequin professionnel. Elle a par le pass? pris part ? un concours de beaut? en R?publique dominicaine o? elle d’ailleurs ?tudi? la mode. Participer ? cette nouvelle comp?tition est l’accomplissement d’un r?ve. Un r?ve qu’elle peut vivre gr?ce au support de son p?re adoptif. Miss Ha?ti 2020 est aussi pour elle une belle exp?rience qui lui a appris ? mieux se conna?tre d’une part, mais aussi ? avoir une meilleure id?e de la r?alit? d’autres jeunes femmes comme elles qui vivent en Ha?ti. <>, affirme celle qui est plus motiv?e que jamais, d?termin?e ? rendre fier son p?re adoptif en remportant la couronne.

Originaire du Trou du Nord, Erline ?douard, 24 ans, ?tudie la psychologie ? l’Universit? de Limonade. Les concours de beaut?, c’est nouveau pour elle. <>, explique la jeune femme qui ch?rit un projet se rapportant aux enfants qui vivent avec des probl?mes psychologiques. Marqu?e notamment par la convivialit? qui existe entre les postulantes, Erline qualifie cette premi?re exp?rience d’extraordinaire. <>, l?che-t-elle, enthousiaste.

Angu?la Elisabeth Vital a 24 ans. Elle fait des ?tudes en sciences administratives et commerciales et travaille actuellement dans le domaine de l’?ducation. Chanteuse, elle a notamment particip? aux concours <> et CAJAZZ Fest. En 2020, elle a voulu tester ses capacit?s et s’est inscrite au <>, concours qu’elle a remport?. Fort de cette premi?re victoire, la jeune femme qui avait entre-temps commenc? ? travailler sur un projet portant sur l’?ducation et les droits des femmes a d?cid? de participer ? Miss Ha?ti pou aller vers une plus grande plateforme et du coup b?n?ficier d’une plus large audience. Excit?e et pr?te pour la grande finale, Anguela se dit n?anmoins d?termin?e ? avancer avec son projet avec ou sans la couronne de Miss Ha?ti.

En 2018, elle a ?t? ?lue Miss supranational ? l’issue du concours Miss World Haiti et a eu l’opportunit? de repr?senter le pays en Pologne d’o? elle est revenue avec le titre de Miss Supra Model Caribbean. Cette ann?e, Mideline Phelizor, jeune ?tudiante en sciences juridiques, brigue une autre couronne, celle de Miss Ha?ti. Mannequin professionnel, la fondatrice de l’agence de mannequin Silhouette, a jug? que le statut de miss lui donne une plus grande plateforme pour lui permettre d’avoir un impact sur plus de jeunes. Orpheline de m?re depuis l’?ge de 5 ans, la jeune femme de 26 a choisi d’embrasser la cause des orphelins. Son plus grand projet ? date leur est destin?. Les orphelins n’ont pas seulement besoin de nourriture. Ils ont aussi besoin d’amour >>, insiste-t-elle. Sa participation ? Miss Ha?ti vise ? agrandir son audience pour mieux servir cette cause. La Mideline de 2018 a m?ri. La postulante dit maintenant savoir ? quoi s’attendre et voit cette aventure comme un pas de plus vers la r?alisation de son projet.

Valierie Alcide, 27 ans, travaille dans le recouvrement. ?tudiante en diplomatie et relations internationales, elle se d?crit comme une personne polyvalente et g?n?reuse. Mod?le et aussi com?dienne ? ses heures, elle a pris part ? divers concours dans les ?tablissements scolaires qu’elle a fr?quent?s, puis ? Miss Grand, en 2018. Elle pensait s’inscrire ? Miss Ha?ti l’ann?e prochaine, mais les conditions li?es ? la limite d’?ge l’ont port?e ? revoir ses plans. <>, nous dit-elle, ? quelques heures de la finale du concours, ?voquant son sentiment de satisfaction d’avoir accompli une chose qu’elle souhaitait accomplir, quoi qu’il advienne. <>, conclut-elle.

Apr?s trois semaines meubl?es de s?ances de formations, visites de sites touristiques, r?p?titions, sans oublier les multiples s?ances de photos, Valierie Alcide, Mideline Phelizor, Angu?la Elisabeth Vital, Erline ?douard, Paola Emmanuelle Aboite, Dieuna Bernard, Isnaida Compere, Murielle Brunache entament la derni?re ligne droite du concours Miss Ha?ti. Ce vendredi 12 ao?t, ? l’h?tel Villa Cana, au Cap-Ha?tien, l’une d’entre elles sera ?lue Miss Ha?ti 2020. ? c?t? des honneurs qui viennent avec ce titre, la gagnante aura la lourde t?che de repr?senter le pays ? la 71e ?dition de Miss Univers, mais aussi devra s’?riger en mod?le pour bon nombre de jeunes femmes ha?tiennes.