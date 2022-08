Miss Ha?ti, les finalistes sont connues !

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Elles sont, pour certaines, des ?tudiantes en sciences administratives, en relations internationales et en diplomatie, en ?conomie, en sciences juridiques ou encore en psychologie. D’autres sont d?j? des professionnelles dans divers domaines comme le tourisme, l’animation et la pr?sentation radio-t?l? ou encore le th??tre. Le point commun entre toutes ces jeunes femmes, c’est que, bien ?videmment, elles sont tr?s belles. Et elles d?sirent toutes ?tre couronn?es la plus belle femme du pays.

Elles ne sont plus que huit ? ?tre retenues pour la grande finale de ce concours qui a lieu le 12 ao?t prochain dans la ville du Cap-Haitien. Valierie Alcide, Paola Emmanuelle Aboite, Murielle Brunache, Mideline Phelizor, Isnaida Comp?re, Erline Edouard, Dieuna Bernard et Anguela Elisabeth Vital, l’une de ces jeunes femmes devra succ?der ? Pascale Belony et trouver la chance de repr?senter le pays ? Miss Universe.

La finale de cette 10e ?dition de Miss Ha?ti se d?roulera cette ann?e autour du th?me : <>. <>, a confi? Sabine D?sir, directrice nationale du concours, a Ticket.

Cette ann?e, contrairement aux ?ditions pass?es, le concours se d?roule sur deux semaines. Cependant, rien ne change en termes de beaut? et de couleurs. <>, a rassur? l’ancienne Miss Vid?omax qui invite le public ? rester connect? aux diff?rentes plateformes du concours sur les r?seaux sociaux pour faire la connaissance des pr?tendantes ? la couronne. Il faudra cependant attendre le 12 aout pour d?couvrir le visage de la Miss Ha?ti 2022.