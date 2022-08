Misty Jean, la musique sous la peau

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Cela fait des ann?es que Misty Jean s’est cr??e une place particuli?re dans le milieu artistique ha?tien. Elle fait partie des premi?res ? qui une carri?re en solo avec le compas et entre autres le zouk en fond de tableau, a souri. Sans avoir disparue de la sc?ne musicale, la jeune dame s’?tait mise en retrait des projecteurs de la presse people. S’exposer est une p?riode r?volue pour elle car la chanteuse est plus motiv?e que jamais ? garder sa couronne. ? l’affiche de nombreuses f?tes l? o? la musique ha?tienne a conquis du terrain, Misty pr?pare en parall?le un album.

Misty Jean, c’est cette jeune femme au succ?s fulgurant avec des titres comme <>, <>, <>, pour ne citer que ceux-l?. C’est cette jeune dame qui a grandi sous le feu des projecteurs et qui a choisi la musique comme carri?re. C’est cette jeune femme qui a r?cemment offert au public des collaborations musicales les unes les plus int?ressantes que les autres, si l’on en croit la r?action du public. C’est ?galement cette jeune dame qui vient de franchir un nouveau tournant dans sa carri?re. Misty a non seulement chang? d’?quipe manag?riale, mais aussi elle se repositionne au-devant de la sc?ne. C’est d’ailleurs avec ce premier aspect de sa carri?re que la chanteuse a introduit ses projets actuels lorsque nous l’avons contact?e : <>, informe-t-elle.

Sous la houlette de cette nouvelle ?quipe manag?riale, Misty d?ploie ses ailes. Elle est partout ? l’affiche aux ?tats-Unis ou encore aux Antilles. Plus important encore, elle pr?pare un nouvel album qui devra bient?t ?tre dans les bacs. Pas d’inqui?tude, une grande majorit? des chansons devant y figurer sont d?j? pr?tes. Reste ? trouver le bon timing pour la sortie de cet opus : <>, continue celle qui est repartie vivre chez l’Oncle Sam, pouss?e par les derni?res tensions politico-sociales d’Ha?ti.

Parlant de d?m?nagement et du contexte politico-social trouble ayant pris place dans son pays de naissance, la chanteuse sp?cifie ne pas avoir d?finitivement quitt? le pays : <>, mart?le la voix f?minine du titre <>. Misty Jean pr?cise plus loin qu’en ce moment, elle va l? o? sa musique l’emm?ne.

Queen of Compas, sa position

Fi?re de son parcours, Misty n’est pas dans une dynamique de comp?tition aveugle et sans merci : <>, dit-elle. Elle ne s’est jamais pr?sent?e comme la reine du compas et pense que c’est un titre qui se gagne : <>, mart?le-t-elle.

Coh?rente dans ses propos, Misty souligne qu’il ?tait temps que les dames de la musique ha?tienne se fassent valoir. Selon elle, chaque chanteuse est diff?rente. Chacune est unique et apporte une touche particuli?re ? la musique ha?tienne. <>, souligne celle qui travaille sur tous les aspects de son retour. Elle affirme cependant que le travail doit continuer. L’hypocrisie, le boycottage et le parti pris sont toujours aussi pr?sents dans le milieu.

Ceux qui la suivent sur les r?seaux sociaux o? elle est tr?s active ont remarqu? que la professeure de danse latine a entam? une cure d’amaigrissement. En effet, Misty a r?cemment partag? un clich? d’elle-m?me visiblement plus amincie. Il s’agit pour elle de se sentir bien dans sa peau. Elle s’est laiss? aller ? un moment, mais maintenant, elle se reprend en main. Ce qui, selon elle, est b?n?fique pour sa sant?, son estime de soi et ses prestations. Pour rappel, Misty Jean bouge beaucoup sur sc?ne, elle danse et chante, en m?me temps, fait le show sur toute la ligne. Si vous ?tes d?j? tomb? sur certaines publications acides, sachez tout simplement que l’artiste ne supporte pas les critiques bas?es sur la m?chancet? et qui ne lui permettent pas d’avancer : <> lance-t-elle la voix empreinte d’aversion.

Revenant sur le format de ses prestations, Misty rappelle qu’elle ne joue jamais en playback. Elle se produit en compagnie de musiciens exp?riment?s dont le nombre varie selon l’occasion et surtout selon le paquet choisi par les promoteurs. Des nouveaut?s pour elle ? Oui, attendez-vous ? de nouvelles chansons avant la fin de l’ann?e. Peut-?tre que son album sera aussi dans les bacs. Sinon sachez que madame est ?panouie et est plus que jamais motiv?e ? vivre de sa passion : la musique.