M?me le football a d?sert? la plaine du Cul-de-Sac

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La fr?quence d’organisation des championnats de vacances dans la plaine du Cul-de-Sac s’est consid?rablement r?duite ces derni?res ann?es. Cette ann?e encore plus. Il n’y a eu que le parc Mabial ? Lizon, parc national ? Lilavois et le championnat ? Lilavois 8 pour sauver la tradition dans la zone. Alors que, quelques ann?es avant, les amants du ballon rond ont eu le choix entre le parc Rony Colin ? Bon-Repos, parc Natif-Natal ? Santo, parc Ti St-Louis ? Lizon, parc la Jeunesse ? Butte-Boyer, entre autres, et une l?gion de championnats de vacances avec moins d’affluence.

