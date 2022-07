” Mon G?n?ral Soleil, mon Kamoken” : un hommage du tonnerre de Keb

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le choc et l’?tonnement sont forts chez nous. Nous sommes abasourdis, nous n’en revenons pas. C’est tout simplement inou?.

Disons-le tout net et d’entr?e de jeu : l’oeuvre con?ue et r?alis?e par le chansonnier et interpr?te engag? K?bert Bastien, dit ”Keb”, en hommage ? l’?crivain marxiste et au r?sistant Jacques Stephen Alexis, pour comm?morer le centenaire de sa naissance, est la plus hardie des r?alisations, la plus formidable des entreprises, la plus enthousiaste des marques d’admiration, de r?v?rence de la post?rit? envers ce grand a?n? des ?crivains et activistes modernes ha?tiens, adeptes du marxisme-l?ninisme.

Ce projet a ?t? pens? de A ? Z. Il a ?t? m?rement r?fl?chi, ?labor? sur une longue p?riode avant sa finalisation : c’est ?vident. Pas de marques de pr?cipitation. Il porte la griffe d’un universitaire, lui-m?me engag?, bien encadr? de conseillers, d’amis et de collaborateurs.

Vue panoramique

K?bert Bastien m?le chants et d?clamations ? travers ces 15 pistes. Il est le chanteur et le diseur en titre, mais c?de volontiers la parole et la voix ? d’autres amis comme : Jean Dominique, Farah Joseph, Bernard Lagier, Alicia Taylor, Angela Alves, Tchadensky Jean-Baptiste, Jean Durosier Desrivi?res, Katiana Milfort, Ricardo Boucher.

Les th?mes, clairement indiqu?s par les titres, sont extraits des principales oeuvres du romancier, conteur et ?pistolier : ”L’espace d’un cillement” ”Comp?re g?n?ral soleil”, ” Romancero aux ?toiles” ”Les arbres musiciens” ”Lettres fran?aises” ”pr?face ? la Montagne ensorcel?e” de Jacques Roumain, <> << Extrait de '' Le l?opard'' dans <>

Le CD est remarquable par sa vari?t? rythmique et la flexibilit? des tempos : bossa-nova ; ”beats” pop ou RNB en ballades, m?dium ou ”fast” tempos ; m?lange d’arp?ges folk et de m?ringue traditionnelle ha?tienne suivie du ”konpa” ; ”rara” et ”rab?day”, m?ringue populaire de type C ”d?monte moulen” ; m?lange de reggae et de rock ralenti mais accentu? ; ”kongo pay?t” et ” Kongo” ”Zarenyen” ; ”petwo doux” dans ”resp?”. Alternances et coupures rythmiques dans ” ? tour de r?le >>.

Un bouquet de m?lodies en majeur, quatre musiques en mineur. Une ? deux modulations et transpositions ascendantes d’un ton ou d’un demi ton pr?par?es par ”breaks” d’accords.

Des harmonies qui font le consensus des oreilles sans ?tre platement consonantes. Elles sont moyennement tendues. De rares harmonies de passage et alt?r?es par la guitare (comme dans les arp?ges de guitare au d?but de ”Lettre ? Florence”). Une ou deux ponctuations ou ”breaks” d’accords tr?s tendus (Cadences harmoniques de conclusion, sortes de… ? Ou encore de… !) Commentaires, introductions, solos de guitare, de claviers, de basse, de percussion, de fl?te.

Une instrumentation de base suffisante et fonctionnelle : choristes, batterie, basse, guitare, percussion, claviers ; avec un saxophone soprano, une fl?te traversi?re, une fl?te vodou, un tambour, invit?s sur une ? trois pistes. Arrangements suffisants, essentiels et fonctionnels, concoct?s par Keb, David Cass?us et N?got Dezil ; bons ”backgrounds” o? figurent parfois boucles, ostinatos et riffs. Arrangements de style rythmique pr?dominant, cependant avec quelques traits m?lodiques ou r?pliques marqu?s en background. Quelques comblements de guitare ou de clavier.

Pr?sentation

On pourrait s’arr?ter l? par paresse, apr?s cette synth?se et ne pas pousser loin notre exploration. Ce serait veule de notre part. Il y a l? quinze pistes int?ressantes dont il faut parler in?vitablement.

”On?”. Sur un fond de bruits de vagues, de chants espagnols ou cubains lointains, d’un fragment de ”son cubano”, la voix de Jean Dominique lit ce qui ressemble ? une lettre d’adieu, un testament du ”Kamoken”, avant son embarquement et la rencontre de son destin au M?le Saint-Nicolas

<< Lettre ? Florence, extraite de '' l'espace d'un cillement ''. Introduite par les arp?ges de la guitare ?lectrique soutenant le saxophone soprano de Ricardo Lafond. C'est, ensuite une bossa-nova tr?s accentu?e, aux balais de la batterie, vigoureusement. Tendresse du p?re envers sa fille. C'est en majeur, chant? et d?clam?. Choeurs de tendres onomatop?es. Bon solo de piano de Jepht? Ruben.

”J’aime ce pays” extrait de ”Comp?re G?n?ral Soleil”, chant? audacieusement en style de refrain et couplets. En majeur. En forme de demi-ballade ”pop-rock” ou m?me RNB, avec une batterie ?nergique et percussive. Solo de guitare.

”Tatez-o-flando” conte ha?tien, comique et barbare, extrait du << Romancero aux ?toiles. C'est en majeur, chant? et d?clam?. Au d?but les arp?ges de guitare sous-entendent les genres de la ballade et de la m?ringue de type B, puis la chute est un franc ''Kompa dir?k'', Refrain : <> Tout sauf ”Tatez-o-Flando” (on dit aussi ”Tatez-o-Flingot).

”Keb” n’a pas perdu le go?t de la provocation. Dans ”Ils nous ont fait mal”, en forme de ballade ”pop” assez lente, en majeur et chant?e par Farah Joseph, il nous raconte ou plut?t il met en sc?ne, la s?ance d’amour lesbien entre la ”Ni?a Estrellita” et une autre prostitu?e, extraite de <> et du <>. Les amateurs du genre, peuvent se l?cher les l?vres, les yeux brillants d’excitation. Je pense ? des morts (un m?decin et un chanteur) tr?s friands de saphisme. C’est une belle ballade en v?rit?, une jolie m?lodie comment?e superbement par le bassiste David Cass?us dans une improvisation chantante. D?clamation finale de ”Keb”, moralisant les hommes.

A tour de r?le extrait de ”L’espace d’un cillement” est un succulent ”rara-rab?day” avec ”breaks” et cassures en rythme ”pop” en guise de refrain. C’est le premier des morceaux en mineur sur le CD. Cela parle des tribulations de la Ni?a Estrellita et de ”ELGAUCHO” Del Caribe, le m?canicien. Magnifique ”ostinato” de la basse ?voquant nos vaccines. Il y a aussi le ”riff” de la guitare satur?e (bout de phrase r?p?t? 3 ? 4 fois) et le solo de guitare sur l’ostinato de la basse. Ah ! le choeur est formidable.

<>, profession de foi d?clin?e par Keb, sur un fond d’accompagnement constitu? d’une boucle d’arp?ges en mineur ? tensions mod?r?es et d’un piano timide. Propos en boucle ?galement ou enfin presque ; c’est en mineur avec un rythme pas tr?s affirm?. C’est extrait de ”Comp?re G?n?ral Soleil. Salut musical au passage, au commandant ”Che Guevara”

<> choeur, chant et d?clamation sur un rythme sensuel de ”kongo pay?t”. Texte en cr?ole, traduit de ”Les arbres musiciens”. En majeur. Impr?cations sur qui – un pr?tre sans doute- sur qui s’attaque aux <>. Le choeur <> est entrainant. Le refrain, <> de m?me.

<>, extrait de ” Lettres fran?aises”. Voeux g?n?raux et politiques du grand ?crivain pour la nouvelle ann?e 1957. H?las ! Ha?ti devait d?chanter. Que d’illusions ! Une campagne ?lectorale violente se terminant par l’?lection frauduleuse du rus? et satanique Dr Fran?ois Duvalier. Rythme joyeux de rab?day ou de m?ringue ”C”. Fl?te de Ricardo Gilot.

<< L'homme lumi?re'', extrait de ''Les arbres musiciens''. Beau r?ve dit en majeur sur une curieuse alliance de Reggae et de Rock superpos?s.

<>. Une bossa-nova en mineur pour rappeler qu’Ha?ti est le berceau du panam?ricanisme et pour convier ? l’union solidaire des peuples de la Cara?be. Refrain de Keb. Dits de Bernard Lagier (Guadeloupe), Alicia Taylor (Jama?que) et Angela Alves (Uruguay). Bon solo de conga de Cisco Lafrance avant Angela Alves.

<>, extrait de la pr?face ? la ”Montagne ensorcel?e” de Jacques Roumain, sur rythme rapide d’arp?ges et de RNB ?nergique, m?lange de pulsations ”ternaires” et ”binaires”. D?clamations de Tchadensky Jean-Baptiste, de Jean Durosier Desrivi?res et de Keb.

<> extrait de la ”lettre ? Duvalier”. Bien introduit par un blues cit? de ”Billie Holiday”, des coups de feu, un fragment de cette missive impertinente au pr?sident de la R?publique en 1961. Katiana Milfort en donne sa version. Le ton de la diseuse ne nous convainc pas trop : il manque de superbe, d’orgueil, et est m?me par endroits suppliant ou pleurant. Jacques Alexis ?tait, plut?t plein de panache et d’arrogance.

<>, extrait de <> dans <>. David Cass?us fait des broderies avec sa basse sur un air que l’on croit reconna?tre : c’est l’air folklorique <> que chante d’abord ad lib, r?cit?, et non-puls?, ”Keb” accompagn? par piano, guitare et les cymbales de la batterie. Apr?s cette exposition, le rythme ”Kongo Zarenyen” est introduit pour chanter normalement la chanson traditionnelle. Elle est suivie d’une d?clamation ? la gloire du kamoken, par ” Keb” et Ricardo Boucher.

<> musique vaudou fl?te-badjo

Cr?dits

Keb (chanteur, compositeur et diseur) ; Ralph Alfred, Hadler Ch?ry, Fameuse Maud, Cinthia Michel (choristes) ; Joshua Alcius (Batterie) ; Sardau Francisco Lafrance (”Cisco” ; percussions) ; Jepht? Ruben (claviers)

Arrangements : David Cass?us (basse), Keb, N?got Dezil (guitare)

Artistes invit?s : Ricardo Lafond (Sax, piste2) ; Farah Joseph (chant, piste5) ; Jackson Duplan (piste8, tanbou) ; Ricardy Gilot (Fl?te, piste 10) ; Vodou Fl?te (piste15)

Diseurs : Jean Dominique (piste1) ; Bernard Lagier, Alicia Taylor, Angela Alves (piste11) ; Tchadensky Jean-Baptiste, Jean Durosier Desrivi?res (piste 12) ; Katiana Milfort (piste13) ; Ricardo Boucher (piste14)

Un travail de pro Keb ! Dans nos m?dias, un tel travail devait ?tre vulgaris? pour porter le public ? la culture ce qu’il y a de meilleur chez nous.