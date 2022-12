Mondial: 1998, 2006, 2018 et maintenant 2022, les finales des Bleus

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Sacr?e il y a quatre ans ? Moscou, la France a battu mercredi le Maroc (2-0) pour atteindre sa quatri?me finale de Coupe de monde apr?s 1998, 2006 et 2018.

Il se passe toujours quelque chose quand les Bleus arrivent jusque-l?… Pour le meilleur (1998, 2018) ou pour le pire (2006).

– “Et 1, et 2, et 3-0” –

12 juillet 1998, ? Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Br?sil-France 0-3

Les mots d’Aim? Jacquet, avant la finale, sont proph?tiques: “Sur les coups de pied arr?t?s, ils sont assez dilettantes”, rel?ve le s?lectionneur avant de defier le Br?sil au Stade de France.

Concentr?, Zin?dine Zidane ?coute religieusement. C’est lui qui marquera les deux premiers buts de la t?te, d’abord apr?s un corner d’Emmanuel Petit (27e), puis un autre de Youri Djorkaeff juste avant la pause.

En seconde p?riode, les Br?siliens de Ronaldo (malade le jour du match) retrouvent un peu d’espoir apr?s l’expulsion de Marcel Desailly (67e).

Mais les Bleus, port?s par leur public, r?sistent ? tout et concluent m?me le score par un ultime but d’Emmanuel Petit (90e+3).

“Et 1, et 2, et 3-0”, hurle tout un pays qui f?te ses h?ros sur les Champs-?lys?es, avec le visage de “Zizou” projet? sur l’Arc de triomphe, accompagn? du slogan “Zidane pr?sident”.

– “Pas ?a Zin?dine, pas aujourd’hui” –

9 juillet 2006, ? Berlin

Italie-France, 1-1 (5-3 aux t.a.b.)

Un coup de boule de Zidane et un grand sentiment de g?chis: voil? ce qu’il restera de cette d?faite au go?t amer pour les Bleus.

Tout commence pourtant parfaitement dans cette soir?e du 9 juillet ? Berlin. Florent Malouda s’effondre dans la surface italienne, apr?s une faute de Marco Materazzi.

La panenka sur le penalty, qui frappe la transversale mais franchit tout de m?me la ligne, b?tonne la l?gende de “Zizou”, pour son dernier match en tant que joueur.

Quelques minutes apr?s le but fran?ais, Materazzi balance toutefois un coup de t?te sur corner et ?galise.

L’histoire va en retenir un autre. Pendant les prolongations, Zidane d?goupille ? la 108e minute, apr?s s’?tre chauff? avec Materazzi. “Zizou” craque et lui envoie, sur le torse, le coup de boule le plus c?l?bre du monde. Carton rouge.

Le commentaire incr?dule de Thierry Gilardi, au micro de TF1, reste dans les m?moires: “Oh Zin?dine, pas ?a, pas ?a Zin?dine, pas ?a Zin?dine, oh non, oh non pas ?a, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas apr?s tout ce que tu as fait.”

? la sortie du joueur, le s?lectionneur Raymond Domenech n’a pas un regard pour lui. La suite est terrible, sp?cialement pour David Trezeguet, le seul ? manquer son penalty lors de la s?ance de tirs au but. Ses larmes et ses excuses devant la foule quelques jours plus tard place de la Concorde ? Paris resteront elles aussi.

“? Moscou, la pluie ne mouillait pas”

15 juillet 2018, ? Moscou

France-Croatie, 4-2

Pluie battante et pluie de buts au stade Loujniki: ce 15 juillet 2018, les buteurs sont d?termin?s ? marquer l’histoire.

Pour la premi?re fois dans la finale d’un Mondial, un but contre son camp est inscrit, lorsque Mario Mandzukic d?vie dans ses cages le coup franc de Griezmann (18e). Puis il y a un recours ? l’assistance vid?o ? l’arbitrage (VAR), nouvellement instaur?e, pour offrir ? “Grizou” le penalty du 2-1 (38e), l? encore une premi?re, avant que Pogba n’enfonce le clou (59e).

Et que dire de la pr?cocit? de Kylian Mbapp? ? Alors ?g? de 19 ans, l’attaquant du Paris Saint-Germain inscrit le quatri?me but de la France et devient le deuxi?me plus jeune joueur de l’histoire ? marquer dans une finale de Coupe du monde apr?s Pel? en 1958.

Tant pis pour les Croates, qui ont bri?vement ?galis? par Ivan Perisic (28e) puis r?duit l’?cart par Mandzukic (69e) apr?s une ?norme erreur de Hugo Lloris. C’est la France qui d?croche son deuxi?me titre et Lloris qui soul?ve le troph?e sous des trombes d’eau et une pluie de confettis dor?s.

Didier Deschamps, capitaine des champions du monde 1998, de nouveau champion comme entra?neur, r?sumera cet ?tat de gr?ce dans une r?cente interview au quotidien fran?ais L’?quipe: “? Moscou, la pluie ne mouillait pas.”

