Mondial-2022: Br?siliens et Portugais, les plus sollicit?s avant le tournoi

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les joueurs des s?lections br?silienne et portugaise ont ?t? les plus sollicit?s depuis ao?t, parmi les ?quipes participant au Mondial-2022 au Qatar, selon un rapport du syndicat mondial des joueurs (Fifpro) publi? mardi et pointant du doigt les cadences infernales du calendrier international.

Le rapport examine la charge de travail accumul?e des joueurs du 12 juillet 2021 au 24 octobre 2022 et compare ?galement le calendrier de cette saison avec les autres exercices pr?c?dant un Mondial.

Selon la Fifpro, le Br?sil et le Portugal cumulent ainsi environ 30.000 minutes de jeu chacun depuis le mois d’ao?t, soit le double de nombreuses nations qualifi?es pour le Mondial.

Depuis le d?but de la saison 2021-2022, chaque joueur de l’?quipe nationale portugaise “a jou? en moyenne 5.200 minutes, soit l’?quivalent de 58 rencontres de 90 minutes”, pointe le rapport de la Fifpro, qui “souligne l’extr?me surcharge ? laquelle sont confront?s certains joueurs, en particulier ceux qui ?voluent dans des clubs en Europe ou en Am?rique du nord et du sud”.

Sur la p?riode s’?tendant du 12 juillet 2021 au 24 octobre 2022, le d?fenseur n?erlandais Virgil van Dijk est le joueur disputant la Coupe du monde ayant ?t? le plus sollicit? devant le Portugais Jo?o Cancelo et le S?n?galais Sadio Man?, retenu dans la s?lection de son pays malgr? une blessure au p?ron? droit. Ces joueurs ont ?t? pr?sents sur un terrain plus de 7.200 minutes, l’?quivalent de 80 matches de 90 minutes.

“Les donn?es mettent l’accent sur la pression mentale et physique auxquelles de nombreux joueurs des ?quipes nationales sont confront?s en raison d’un calendrier de matchs encombr? qui ne fonctionne pas correctement et ne tient pas compte de leur sant? et de leurs performances”, a expliqu? le secr?taire g?n?ral adjoint de la Fifpro Simon Colosimo, cit? dans le communiqu? du syndicat.

“Tous les acteurs du football professionnel doivent recentrer leurs priorit?s pour s’assurer que les joueurs b?n?ficient d’un calendrier plus ?quilibr? et peuvent ?tre performants lors des moments cl?s de leur carri?re”, a-t-il ajout?.

AFP