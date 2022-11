Mondial-2022 – Les organisateurs font volte-face: pas d’alcool autour des stades

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Leur capitaine, Alireza Jahanbakhsh, a affirm? jeudi que le choix de c?l?brer ou non un but au Mondial-2022 en soutien aux manifestations dans son pays, relevait d’une “d?cision personnelle” des joueurs.

Pour ne pas trop subir la pression et les contrecoups du divorce brutal entre CR7 et son club de Manchester United, les Portugais vont s’installer tr?s ? l’?cart des autres s?lections, ? l’est de la ville.

Les organisateurs vont peiner ? ?teindre ces critiques et, comme l’a enjoint le patron de la Fifa Gianni Infantino, ? se “concentrer sur le football”. D’autant que selon le quotidien britannique The Times qui l’a r?v?l?, ce revirement est le r?sultat d'”une pression consid?rable” exerc?e par les dirigeants qataris dont la famille r?gnante.

Pour la FSA, l’association des supporters anglais, attendus par milliers ? Doha lundi pour leur premier match contre l’Iran, “cette volte-face de derni?re minute illustre un probl?me plus large: l’absence totale de communication et de transparence du comit? d’organisation envers les supporters”.

