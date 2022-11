Mondial-2022: mordante, la Tunisie accroche le Danemark

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Agressifs et tr?s en rythme, les Tunisiens, port?s par un stade acquis ? leur cause en raison notamment de l’importance de leur communaut? au Qatar, ont effectivement saut? ? la gorge de leur adversaire d?s les premiers instants.

Les Scandinaves n’avaient jamais perdu en coupe du monde contre une ?quipe africaine. Quant aux Tunisiens, ils n’avaient jamais battu une s?lection europ?enne: 2022 n’a pas d?rog? ? ces r?gles mais ce point arrach?, au terme d’un match tactique et tr?s intense, satisfera s?rement plus les Aigles de Carthage, qui ont affich? un visage plus r?jouissant que les Danois, apparus bien h?sitants.

